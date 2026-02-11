टी20 वर्ल्ड कप 2026 जारी है और उसी बीच आईसीसी द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में कई फेरबदल देखने को मिले हैं। पिछले हफ्ते ही नंबर एक पर काबिज हुए पाकिस्तानी ऑलराउंडर सईम अय्यूब अब दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। अब टी20 ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। वहीं सईम अय्यूब दूसरे और भारतीय स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या तीसरे स्थान पर हैं।

टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में अभिषेक शर्मा की बादशाहत तो बरकरार है लेकिन दूसरे नंबर पर काबिज खिलाड़ी से उनके रेटिंग पॉइंट्स का अंतर अब काफी कम हो गया है। अभिषेक शर्मा 908 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टॉप पर हैं और दूसरे स्थान पर मौजूद फिल साल्ट के 821 रेटिंग पॉइंट्स हो चुके हैं।

अभिषेक शर्मा फिलहाल फिट भी नहीं हैं और अगर वह अगले एक दो मैच से बाहर हुए, दूसरी तरफ फिल साल्ट अच्छी पारियां वर्ल्ड कप में खेल गए तो भारतीय ओपनर की नंबर 1 की कुर्सी पर खतरा मंडरा सकता है। टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती 773 रेटिंग अंक के साथ नंबर 1 पर मौजूद हैं। दूसरे स्थान पर मौजूद पाकिस्तान के अबरार अहमद के 753 अंक हैं।

तिलक वर्मा को नुकसान, शिवम दुबे टॉप 10 से बाहर

तिलक वर्मा टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में अब चौथे से पांचवें स्थान पर खिसक गए हैं। वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव लिस्ट में 7वें स्थान पर बने हुए हैं। ऑलराउंडर्स की लिस्ट में शिवम दुबे अब टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। शिवम अब 9वें से 12वें स्थान पर खिसक गए हैं। यूएसए के खिलाफ पहले मैच में उनका प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा था।

ऑलराउंडर्स की लिस्ट में भी अभिषेक शर्मा मौजूद हैं और अब 18वें से 19वें स्थान पर खिसक गए हैं। अक्षर पटेल को भी एक स्थान का नुकसान हुआ है और वह 13वें से 14वें स्थान पर आ गए हैं। गेंदबाजों की रैंकिंग में अर्शदीप सिंह 14वें स्थान से 11वें पर आ गए हैं। अगले हफ्ते वह टॉप 10 में एंट्री भी कर सकते हैं। टी20 टीम रैंकिंग में भारत टॉप पर और ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है।

