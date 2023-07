ICC Ranking: रोहित शर्मा की टॉप-10 टेस्ट बल्लेबाजों में एंट्री , जानें यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और ऋषभ पंत की रैंकिंग

डेब्यूटेंट 21 वर्षीय यशस्वी जयसवाल ने भी डोमिनिका में 387 गेंदों में 171 रनों की शानदार पारी खेली थी। उनकी भी आईसीसी बैटिंग रैंकिंग में जगह मिल गई है। वह 420 अंकों के साथ 73वें स्थान पर हैं। रोहित की टॉप 10 बल्लेबाजों में एंट्री से ऋषभ पंत को नुकसान हुआ।

यशस्वी जयसवाल और रोहित शर्मा (सोर्स-ट्विटर)

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ डोमिनिका टेस्ट में 10वां शतक जड़ा था। इसके साथ ही उनकी आईसीसी मेंस टेस्ट बैटिंग रैंकिंग के टॉप-1 10 बल्लेबाजों की सूची में फिर से एंट्री हो गई। वहीं रविचंद्रन अश्विन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मैच में 12 विकेट लेकर गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पोजिशन पर पकड़ और मजबूत कर ली है। रोहित के अलावा टॉप 10 में कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं है। डोमिनिका में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने शतक जड़ा था। इससे उनके 751 रेटिंग प्वाइंट्स हो गए और वह बल्लेबाजो की टेस्ट रैंकिंग में 10वें स्थान पर पहुंच गए। डेब्यूटेंट 21 वर्षीय यशस्वी जयसवाल ने भी डोमिनिका में 387 गेंदों में 171 रनों की शानदार पारी खेली थी। उनकी भी आईसीसी बैटिंग रैंकिंग में जगह मिल गई है। वह 420 अंकों के साथ 73वें स्थान पर हैं। रोहित की टॉप 10 बल्लेबाजों में एंट्री से ऋषभ पंत को नुकसान हुआ। वह 750 अंकों के साथ एक स्थान फिसलकर 11वें स्थान पर पहुंच गए। विराट कोहली 711 अंकों के साथ 14वें स्थान पर बने हुए हैं।डोमिनिका टेस्ट में 12 विकेट लेने से रविचंद्रन अश्विन को 24 रेटिंग प्वाइंट्स का फायदा हुआ। उन्होंने दूसरे नंबर पर काबिज पैट कमिंस से 56 प्वाइंट्स की बढ़त बना ली। रविंद्र जडेजा को भी रैंकिंग में 3 स्थान का फायदा हुआ। वह 7वें नंबर पर पहुंच गए। केन विलियमसन 883 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ शीर्ष पर बल्लेबाजी की टेस्ट रैंकिंग में केन विलियमसन 883 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। ट्रेविस हेड 874 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। बाबर आजम 862 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। टी20 क्रिकेट में सूर्यकुमार यादव 90 रेटिंग अंक के साथ शीर्ष पर है। मोहम्मद रिजवान 811 अंकों के साथ दूसरे और बाबर आजम 756 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। Also Read IND vs WI: रोहित शर्मा का यह बयान सुनकर खुश हो जाएंगे इशान किशन, खत्म होगी भविष्य की चिंता! वनडे में टॉप-10 बल्लेबाजों में तीन भारतीय गेंदबाजों की टी20 रैंकिंग में राशिद खान 713 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं। जोश हेजलवुड 690 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। ऑलराउंडर्स में साकिब अल हसन शीर्ष पर हैं। हार्दिक पांड्या दूसरे नंबर पर हैं। वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों में बाबर आजाम टॉप पर हैं। शुभमन गिल 5वें, विराट कोहली 8वें और रोहित शर्मा 10वें नंबर पर हैं। गेंदबाजों में जोश हेजलवुड टॉप पर हैं। मोहम्मद सिराज दूसरे नंबर पर हैं।

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram