अंडर-19 विश्वकप में भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है। क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर धमाकेदार जीत दर्ज की थी। लेकिन, इस मुकाबले के दौरान एक गलती ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज सैम फेनिंग को भारी पड़ गई है। उन्हें आईसीसी ने सजा दिया है। इस मुकाबले के दौरान फेनिंग ने भारत के तेज गेंदबाज आकाश सिंह को जानबूझकर कोहनी मारी थी, जिसके लिए सजा के तौर पर उन्हें दो डिमेरिट अंक दिए गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के बयान के अनुसार फेंनिंग को खिलाड़ियों और खिलाड़ियों के सहयोगी स्टाफ से जुड़ी आचार संहिता के लेवल एक के अपराध का दोषी पाया गया है। भारत ने इस मैच को 74 रन से जीता था। आईसीसी ने बयान में कहा कि इस काम को अनुचित माना गया और बल्लेबाज को आईसीसी आचार संहिता के नियम 2.12 के उल्लंघन का दोषी पाया गया जो अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान किसी अन्य खिलाड़ी के साथ अनुचित शारीरिक संपर्क से जुड़ा है।

Australia’s Sam Fanning has been found guilty of a Level 1 breach of the ICC Code of Conduct for this incident against India at the #U19CWC.

More https://t.co/Viogl2NgGW pic.twitter.com/UGz3tJ8D07

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) January 30, 2020