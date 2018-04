IPL 2018 की लोकप्रियता भारत के साथ ही दुनियाभर के प्रशंसकों को आकर्षित करता है। यही वजह है कि अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट परिषद भी ट्विटर पर IPL 2018 के अपडेट्स जारी करता रहता है। लकिन, पाकिस्‍तानी खिलाड़ी IPL इस कदर जले-भुने हैं कि उन्‍हें यह तनिक भी नहीं सुहा रहा। ऐसे ही एक पाकिस्‍तानी प्रशंसक कासिम ने ICC के ट्वीट पर लिखा, ‘ICC कभी भी किसी लीग के बारे में पोस्‍ट जारी नहीं करता है तो फिर IPL को लेकर क्‍यों? IPL ICC का इवेंट नहीं है फिर इसे (T20 लीग) यहां क्‍यों प्रमोट किया जा रहा है? यह दोहरा रवैया है, ऐसे में कृपया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नाम बदलकर इंडियन क्रिकेट काउंसिल रख दिया जाए।’

पाकिस्‍तानी प्रशंसक के ट्वीट के बाद भारतीय प्रशंसकों ने पाकिस्‍तानी क्रिकेट प्रेमी के मजे लेने लगे। अर्थ ने ट्वीट किया, ‘भारत का प्रभाव…पाकिस्‍तान के ईर्ष्‍यालु लोग।’ सोमेश चौधरी ने लिखा, ‘भाई यदि इसे इंडियन क्रिकेट काउंसिल कर दिया जाएगा तो पाकिस्‍तान क्रिकेट ही नहीं खेल सकेगा।’ सावन ने ट्वीट किया, ‘दुनिया भर में IPL सबसे बेहतरीन लीग है।’ एक अन्‍य व्‍यक्ति ने लिखा, ‘गूगल कर लो IPL दस सबसे बेहतरीन लीग में से एक है।’

India's @klrahul11 hit a stunning 14-ball half-century yesterday – the fastest ever in the @IPL!

It's only the joint-third fastest in T20 history though – who could forget the fastest, off 12 balls by @YUVSTRONG12 at #WT20 in 2007! pic.twitter.com/5PLdiPX8yP

— ICC (@ICC) April 9, 2018