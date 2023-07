ICC World Cup: इस तारीख से शुरू होगी टिकट की ऑनलाइन बिक्री, खरीदते हुए ध्यान रखें यह बात

राज्य संघों को आईसीसी को लीग मैचों के लिए 1295 टिकट, जबकि भारत और सेमीफाइनल मुकाबलों के लिए 1355 टिकट भी उपलब्ध कराने होंगे।

आईसीसी वर्ल्ड कप की मेजबानी इस साल भारत को दी गई है। (फोटो साभार- ICC)

बीसीसीआई को उम्मीद है कि आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 की टिकटें ऑनलाइन बिक्री के लिए 10 अगस्त तक उपलब्ध करा दी जाएंगी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने गुरुवार 27 जुलाई को नई दिल्ली में राज्य संघों के साथ बैठक के बाद कहा था कि टिकटों की बिक्री पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद की जाएगी। उन्होंने हर राज्य इकाई को 31 जुलाई तक बीसीसीआई के साथ अपने टिकटों की अंतिम कीमतें साझा करने के लिए कहा था। हालांकि, जय शाह ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि प्रशंसकों को वनडे वर्ल्ड कप 2023 के प्रमुख मुकाबलों में स्टेडियम में प्रवेश करने के लिए कागज के टिकटों का इस्तेमाल करना होगा। स्टेडियम से अलग जगह पर मिलेंगे टिकट 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले विश्व कप को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हर शहर में स्टेडियम से अलग अतिरिक्त संग्रह केंद्र तय करेगा ताकि प्रशंसक टिकट ले सकें। जय शाह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था, “हम व्यवस्था करेंगे ताकि मैच से एक सप्ताह पहले 7-8 स्थानों पर फिजिकल टिकट ले (प्रशंसक) पाएं। हम इसे परेशानी मुक्त बनाएंगे। हम सबसे पहले द्विपक्षीय खेलों में ई-टिकट प्रणाली शुरू करेंगे। हालांकि, बीसीसीआई ने राज्य संघों के साथ अपनी बैठक के दौरान हर स्टेट एसोसिएशन को सूचित किया था कि उन्हें पैरेंट बॉडी और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के लिए टिकटों का एक निश्चित कोटा रिजर्व करने की जरूरत है।’ आईसीसी-बीसीसीआई को मिलेंगे 300 मुफ्त टिकट प्रावधान के अनुसार, आईसीसी और बीसीसीआई को हर मैच 300 गेस्ट टिकट मुफ्त में मिलेंगे। वहीं, राज्य संघों को आईसीसी को लीग मैचों के लिए 1295 टिकट, जबकि भारत और सेमीफाइनल मुकाबलों के लिए 1355 टिकट भी उपलब्ध कराने होंगे। राज्य संघ को बीसीसीआई को 500 जनरल टिकट मुफ्त देने होंगे। बीसीसीआई ने सूचित किया है कि यदि आईसीसी (250 गेस्ट और 1800 सामान्य टिकट) और बीसीसीआई (गेस्ट और सामान्य स्टैंड टिकट में 300 टिकट) के अतिरिक्त गेस्ट टिकट खरीदना चाहते हैं तब भी राज्य इकाई को उन्हें प्रदान करना चाहिए। इन कोटा के बाहर हर राज्य क्रिकेट संघ प्रति मैच 40 टिकट खरीद सकता है और शेष टिकटों का 10% आईसीसी टूर पार्टनर द्वारा खरीदा जा सकता है। स्टेडियम में मिलेगा मुफ्त पानी इसी बैठक के दौरान, बीसीसीआई ने स्वच्छ वितरण और किफायती मूल्य निर्धारण के साथ रियायती गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों पर जोर दिया। बीसीसीआई मुफ्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक प्रसिद्ध पेय कंपनी के साथ टाई-अप कर रहा है। जय शाह ने कहा था, हमने हर स्टेडियम में मुफ्त पानी उपलब्ध कराने के लिए कोका-कोला के साथ समझौता भी किया है। राज्य संघों को स्टेडियम में साइनेज लगाने होंगे और कचरा निपटाने की योजना बनानी होगी। Also Read ENG vs AUS: स्टुअर्ट ब्रॉड ने रचा इतिहास, एशेज में 150 विकेट लेने वाले पहले इंग्लिश गेंदबाज बने, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में पूरे किए इतने विकेट

