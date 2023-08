ICC World Cup: ऑस्ट्रेलिया ने किया 18 सदस्यीय शुरुआती टीम का ऐलान, यह स्टार खिलाड़ी हुआ बाहर

ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका और भारत के खिलाफ सीरीज खेलनी है।

वर्ल्ड कप 2023 भारत में होना है। (फोटो सोर्स- ANI)

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका और भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के साथ-साथ वर्ल्ड कप के लिए भी 18 सदस्यीय की शुरुआती टीम का ऐलान कर दिया है। इस साल अक्टूबर में भारत में वनडे वर्ल्ड कप होना है। यह ऑस्ट्रेलिया की फाइनल टीम नहीं है और इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। फैंस को सबसे ज्यादा हैरानी स्टार बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन की गैरमौजूदगी के कारण हुई। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने अनकैप्ड ऑलराउंडर तनवीर संघा और ऑलराउंडर एरॉन हार्डी को मौका देकर भी बोर्ड ने फैंस को हैरान किया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 30 अगस्त से साउथ अफ्रीका के दौरे की शुरुआत करेगी जहां उसे तीन टी20 और पांच वनडे मैच खेलने हैं। ग्लेन मैक्सवेल इस वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत आएगी। वह यहां वर्ल्ड कप से पहले तीन वनडे मैच की सीरीज खेलेगी। टीम – पैट कमिंस (कप्तान), डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, शॉन एबॉट, एश्टन एगर, एलेक्स कैरी, एलिस, कैमरन ग्रीन, आरोन हार्डी, जोश हेज़लवुड, इंग्लिस, मिचेल मार्श, मैक्सवेल, तनवीर संघा, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा, ट्रेविस हेड।

