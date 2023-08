ICC Ranking: रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम करने से हुआ नुकसान, इशान किशन व कुलदीप यादव को मिला फायदा

ICC Ranking: वेस्टइंडीज के खिलाफ गेंद से शानदार प्रदर्शन के बाद कुलदीप यादव वनडे गेंदबाजों की सूची में आठ स्थान ऊपर चढ़कर 14वें स्थान पर पहुंच गए।

भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के खिलाड़ी (सोर्स-एपी फोटो)

ICC Ranking: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 1 अगस्त को समाप्त हुई 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली की आईसीसी वनडे रैंकिंग में गिरावट आई है। दोनों ही बल्लेबाज सीरीज में सिर्फ 1 मैच खेले और 2 में आराम किया। पहले मैच में रोहित शर्मा 7वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए थे। विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए आए ही नहीं। ऐसे में वनडे रैंकिंग में दोनों बल्लेबाजों को एक स्थान का नुकसान हुआ। आईसीसी ने 2 अगस्त को रैंकिंग अपडेट की और रोहित शर्मा टॉप-10 से बाहर हो गए। ताजा वनडे रैंकिंग में विराट कोहली 8वें से 9वें और रोहित शर्मा 10 वे से 11वें नंबर पर खिसक गए हैं। हाल ही में वनडे क्रिकेट नहीं खेलने के बावजूद क्विंटन डी कॉक और स्टीव स्मिथ एक-एक पायदान का फायदा हुआ है। इस बीच इशान किशन और कुलदीप यादव को वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में अच्छे प्रदर्शन का फायदा मिला। कुलदीप यादव 14वें स्थान पर पहुंचे वेस्टइंडीज के खिलाफ गेंद से शानदार प्रदर्शन के बाद कुलदीप यादव वनडे गेंदबाजों की सूची में आठ स्थान ऊपर चढ़कर 14वें स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने सभी 3 एकदिवसीय मैच खेलने के बाद 7 विकेट लिए। इशान किशन 15 स्थान की छलांग लगाकर वनडे बैटिंग रैंकिंग में 45वें स्थान पर पहुंच गए। मोहम्मद सिराज चोटिल होने के कारण सीरीज से बाहर हो गए। उन्हें रैंकिंग में एक स्थान का नुकसान हुआ। वह चौथे नंबर पर हैं। अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी राशिद खान तीसरे नंबर पर हैं। Also Read IND vs WI: कुलदीप यादव रहे अनलकी; अंपायर ने LBW के बजाय कैच आउट दिया, रिव्यू लेकर बच गया बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन और एमएस धोनी की श्रेणी में शामिल हुए इशान पूरी सीरीज में इशान किशन के लगातार अच्छे प्रदर्शन ने उन्हें उन चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों में शामिल कर दिया, जिन्होंने द्विपक्षीय तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज के सभी मैचों में अर्धशतक बनाए हैं। वह क्रिस श्रीकांत, दिलीप वेंगसरकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, एमएस धोनी और श्रेयस अय्यर की श्रेणी में शामिल हो गए। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले वह छठे भारतीय खिलाड़ी बन गए।

