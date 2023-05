48 घंटे भी कायम नहीं रह सकी पाकिस्तान की ‘बादशाहत’, न्यूजीलैंड की जीत ने भारत को दिया बड़ा फायदा

पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को पांच वनडे मैचों की सीरीज में 4-1 से मात लेकिन फिर भी टॉप स्थान कायम नहीं रख सका।

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही थी वनडे सीरीज (PC-ICC Twitter)

