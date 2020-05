अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने कोरोनावायरस के कहर के बाद क्रिकेट की वापसी के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। आईसीसी ने फुटबॉल की तरह क्रिकेट में खिलाड़ियों को 4 फेज में अभ्यास करने के लिए कहा है। स्पेन, इटली और इंग्लैंड में फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी 4 फेज में अभ्यास कर रहे हैं। इसके अलावा आईसीसी ने अंपायर, गेंद और उसके इस्तेमाल को लेकर भी नए नियम बनाए है। इतना ही नहीं सभी क्रिकेट बोर्ड को किसी भी टूर्नामेंट या सीरीज से 14 दिन पहले आइसोलेशन में टीम का ट्रेंनिंग कैम्प लगाना होगा।

आईसीसी ने गेंद पर स्लाइवा यानी लार को लगाने पर भी रोक लगा दिया है। अंपायरों को भी गेंद रखने के दौरान ग्लव्स पहनने की सलाह दी गई है। इतना ही नहीं मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों के साथ-साथ अंपायर भी गेंद को इस्तेमाल करने के दौरान हाथ को नियमित अंतराल पर सैनिटाइज करते रहेंगे। गाइडलाइन में मैच से पहले अलग-थलग अभ्यास शिविर के आयोजन, स्वास्थ्य, तापमान जांच और कोविड-19 परीक्षण की जरूरत पर विचार करने की बात कही गई है।

As we all look forward to the return of cricket, the ICC has formed guidelines on how to keep safe

Phase Solo training

Phase Small groups of three or less

Phase Groups of less than

Phase Full squad activities

Details https://t.co/usB5l7mDNx pic.twitter.com/kUINBbS4M5

— ICC (@ICC) May 22, 2020