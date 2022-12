ICC ने टी20 क्रिकेटर 2022 के लिए खिलाड़ियों को किया शॉर्टलिस्ट, सूर्यकुमार यादव के अलावा जिम्बाब्वे का खिलाड़ी भी शामिल

आईसीसी (ICC) मेन्स टी20 इंटरनेशनल (T20 International) क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड (Award) के लिए तीन अलग-अलग महाद्वीपों के बल्लेबाजों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

सूर्यकुमार यादव ने 2022 में 187.43 के स्ट्राइक-रेट से 1164 रन बनाकर सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में वर्ष का अंत किया। (सोर्स- आईसीसी)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram