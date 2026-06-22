महिला खिलाड़ियों के लिये मातृत्व के बाद क्रिकेट में सुरक्षित और सुगम वापसी के लिये आईसीसी ने सोमवार (22 जून) को दिशा निर्देश जारी किये, जिसमें वापसी से पहले 16 सप्ताह के विंडो में बच्चा होने के बाद शुरुआती रिकवरी, सुनियोजित अभ्यास और अनुकूलन शामिल होगा।

महिला क्रिकेटरों के लिये ‘ रिटर्न टू प्ले पोस्ट प्रेगनेंसी गाइडलाइंस’ (मातृत्व के बाद मैदान पर वापसी के दिशा निर्देश) में छह ‘आर’ ढांचा बनाया गया है, जिसमें रेडी (तैयार), रिव्यू (समीक्षा), रेस्टोर (बहाली), रिकंडीशन (फिर से संगठित होना), रिटर्न (वापसी) और रिफाइन (परिष्कृत) शामिल हैं।

लगातार मॉनिटरिंग

आईसीसी ने एक विज्ञप्ति में कहा ,’इसमें जन्म के बाद शुरुआती रिकवरी, चिकित्सा और कल्याण समीक्षायें, सुनियोजित अभ्यास में धीरे धीरे वापसी, क्रिकेट संबंधी अनुकूलन, खेल में वापसी और लगातार मॉनिटरिंग शामिल है।’ इसमें खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी के बाद ‘केस मैनेजर’ रखने की भी बात की गई है जो डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट होगा।

बदलाव से सामंजस्य बिठाने के लिये मनोवैज्ञानिक सहयोग

शुरुआती समीक्षा में एक मां के रूप में जीवन में आये बदलाव से सामंजस्य बिठाने के लिये मनोवैज्ञानिक सहयोग शामिल है। इसके बाद दमखम बढाने के लिये अभ्यास कराया जायेगा। आठ सप्ताह इन समीक्षाओं के बाद खिलाड़ी डॉक्टर या फिजियो की मदद से दौड़ना शुरू करेगी। खिलाड़ी को मैदान पर वापसी की मंजूरी देने से पहले हर तरह के लक्षणों की जांच की जायेगी।

जय शाह क्या बोले

आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने कहा ,’किसी खिलाड़ी को मातृत्व और देश के लिये शीर्ष स्तर पर खेलने के बीच चयन नहीं करना पड़ा। आईसीसी के ये दिशा निर्देश खेल में सहयोगात्मक और सूचित वातावरण बनाने के लिये अहम कदम है। जैसे जैसे महिला क्रिकेट दुनिया भर में बढ़ रहा है, यह जरूरी है कि हम खिलाड़ियों की भलाई का ध्यान रखें, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बनाए रखें और मौजूदा और आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते मजबूत करें। ये दिशा निर्देश एक ऐसा माहौल बनाने को लेकर हमारी प्रतिबद्धता को दिखाते हैं जिसमें महिलाएं मैदान पर और मैदान के बाहर, दोनों जगह आगे बढ़ सकें।’

भारत का सेमीफाइनल में पहुंचने का गणित

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया 3 में से 3 मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर है। भारत 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे नंबर पर है। बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका ने भी 3-3 मैच खेले हैं और 2-2 जीत दर्ज की है। पूरी खबर पढ़ें।