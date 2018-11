पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बीसीसीआई के खिलाफ आईसीसी की डीआरसी ( डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी) में मुकदमा दायर किया था जिसमें बीसीसीआई से सात करोड़ का हर्जाना मांगा गया था। इस बाबत आईसीसी ने तीन दिन की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाते हुए पीसीबी के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। काफी दिनों से चल रही इस बहस पर आईसीसी ने पाक क्रिकेट बोर्ड को ये बड़ा झटका दिया है।

बता दें कि पीसीबी ने आरोप लगाया था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बाइलेटरल (द्विपक्षीय) सीरीज पर समझौता किया था लेकिन इस समझौते का पालन नहीं किया गया। इसके चलते पीसीबी को करोड़ो का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। पीसीबी ने कहा था कि बीसीसीआई से 2015-23 तक पांच बाइलेटेरल सीरीज खेलने का करार हुआ था, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया है।

On behalf of the Dispute Panel, the ICC has announced the outcome of the recent DRC proceedings between the BCCI and the Pakistan Cricket Board(PCB). Following a three-day hearing, the panel has dismissed PCB’s claim against BCCI: International Cricket Council pic.twitter.com/vEoPeaKYAB

— ANI (@ANI) November 20, 2018