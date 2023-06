SL vs UAE: हसरंगा ने 6 विकेट लेकर बरपाया कहर, श्रीलंका ने यूएई को वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 175 रनों से हराया

श्रीलंका क्रिकेट टीम के स्पिनर वानिन्दु हसरंगा (सोर्स-एपी फोटो)

आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 के तीसरे लीग मुकाबले में श्रीलंका का सामना यूएई के साथ हुआ। इस मैच में श्रीलंका ने अपने टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की बेहतरीन बल्लेबाजी साथ ही वानिन्दु हसरंगा की घातक गेंदबाजी के दम पर यूएई को 175 रन के बड़े अंतर से हराने में सफलता हासिल की। इस मैच में यूएई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और फिर श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 6 विकेट पर 355 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। इसके जबाव में यूएई की टीम 39 ओवर में 180 रन पर ऑलआउट हो गई। श्रीलंका के बल्लेबाजों और गेंदबाजों का धाकड़ प्रदर्शन इस मैच में श्रीलंका की टीम के प्रदर्शन के सामने यूएई कहीं टिक ही नहीं पाई। इस टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई और खूब रन बनाए। श्रीलंका की तरफ से पथुम निसंका ने 57 रन, दिमुथ करुणारत्ने ने 52 रन, कुसल मेंडिस ने 78 रन जबकि सदेरा समरविक्रमा ने 73 रन की जबरदस्त पारी खेली। टॉप चार बल्लेबाजों के अर्धशतक की वजह से टीम इस बेहद मजबूत स्कोर तक पहुंच पाई। जीत के लिए मिले 356 रन के लक्ष्य के आगे यूएई की टीम के बल्लेबाज पूरी तरह से धराशाई हो गए। हालांकि इस टीम की तरफ से कप्तान मो. वसीम ने 39 रन और वृत्य अरविंद ने भी 39 रन साथ ही अली नसीर ने 34 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। श्रीलंका की तरफ से वानिन्दु हसरंगा ने घातक गेंदबाजी की और 8 ओवर में 24 रन देकर 6 विकेट लेते हुए इस टीम की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी। वानिन्दु हसरंगा को उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। वनडे क्रिकेट में ये हसरंगा का अब तक का बेस्ट प्रदर्शन रहा। वनडे में वानिन्दु हसरंगा द्वारा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी 2023 में बुलावायो में 6/24 बनाम यूएई

2022 में पल्लेकेले में 4/58 बनाम ऑस्ट्रेलिया

2023 में हंबनटोटा में 3/7 बनाम अफगानिस्तान श्रीलंका की टीम पथुम निसंका, दिमुथ करुणारत्ने, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), सदेरा समरविक्रमा, चरित असलंका, धनंजया डी सिल्वा, दासुन शनाका (कप्तान), वानिन्दु हसरंगा, महेश थीक्षणा, कसुन रजीथा, लाहिरू कुमारा। यूएई की टीम मोहम्मद वसीम (कप्तान), रोहन मुस्तफा, वृत्य अरविंद (विकेटकीपर), बासिल हमीद, आसिफ खान, रमीज शहजाद, अली नसीर, अयान अफजल खान, कार्तिक मयप्पन, जहूर खान, मुहम्मद जवादुल्लाह। Also Read ENG vs AUS: जो रूट 131वें टेस्ट में 11168 रन बनाकर पहली बार हुए स्टंप आउट, सचिन और कोहली इतने रन के बाद हुए थे ऐसे आउट

