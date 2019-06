विराट कोहली आज क्रिकेट का ऐसा नाम हैं, जिन्हें विरोधी भी सम्मान देते हैं। विराट कोहली मैदान पर जितने आक्रामक रहते हैं, मैदान के बाहर उतने ही शांत और मिलनसार दिखाई देते हैं। अफगानिस्तान के दिग्गज स्पिनर गेंदबाज राशिद खान भी विराट कोहली के प्रशंसकों में शामिल हैं। हाल ही में राशिद खान ने खुलासा करते हुए बताया कि विराट कोहली ने उन्हें एक क्रिकेट बैट उपहारस्वरुप दिया था। दरअसल Cricket.com.au के साथ बातचीत में राशिद खान ने यह खुलासा किया। राशिद ने बताया कि उन्हें दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों के बैट इकट्ठा करने का शौक है।

राशिद खान ने बताया कि “जब आप बल्लेबाजी सीख रहे होते हैं तो आपको एक अच्छे बैट की जरुरत होती है। मेरे पास कुछ बल्लेबाजों के बैट हैं। जिनमें विराट कोहली, डेविड वॉर्नर और केएल राहुल द्वारा दिए गए स्पेशल बैट हैं। ये बैट मुझे वर्ल्ड कप में रन बनाने में मदद करेंगे।” हालांकि जब राशिद से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि विराट कोहली का दिया बैट अब उनके पास नहीं है। राशिद खान ने इसके पीछे की कहानी बताते हुए कहा कि अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान असगर अफगान ने उनसे यह बैट ले लिया है। राशिद ने बताया कि ‘आयरलैंड के खिलाफ एक मैच में वह उस बल्ले से बल्लेबाजी कर रहे थे। एक शॉट पर चौके के लिए मैंने एक फ्लिक किया, लेकिन वह शॉट छक्के के लिए चला गया। एक बारगी तो मुझे भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि इस बैट में कुछ खास है। मुझे यह बैट पसंद है। लेकिन जब मैं बल्लेबाजी कर पेवेलियन लौटा तो हमारे पूर्व कप्तान असगर अफगान मेरे पास आए और कहा कि यह बैट मुझे चाहिए। इसके बाद उन्होंने बैट को मेरे बैग से निकालकर अपने बैग में रख लिया। यह एक खास खिलाड़ी का खास बैट है।’

Afghan superstar Rashid Khan has a habit of collecting great players’ bats, however, one has been stolen! He tells the story… pic.twitter.com/pj97NuunFP

— cricket.com.au (@cricketcomau) June 1, 2019