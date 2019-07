आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में श्रीलंका के खिलाफ मैच में खेलते हुए रोहित शर्मा ने शनिवार को एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। वे एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक बनाने बल्लेबाज बन गए। उनके इस वर्ल्ड कप में अब 5 शतक हो गए हैं। उनसे पहले यह रिकॉर्ड श्रीलंका के कुमार संगकारा के नाम था। संगकारा ने 2015 वर्ल्ड कप में 7 पारियों में 4 शतक लगाए थे।

Rohit Sharma, you beauty

Brings up his 5th #CWC19. Third century in a row. Also becomes the only batsman to score 5 centuries in a World Cup.

There is no stopping this fella pic.twitter.com/cVzGfZ5df1

— BCCI (@BCCI) July 6, 2019