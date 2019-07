India vs New Zealand (Ind vs NZ) World Cup 2019, Manchester Weather Forecast Today and Pitch Report Live Updates: आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का पहला सेमीफाइनल आज मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है। इस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल खेलने की हकदार होगी। हालांकि, इस मुकाबले के पूरे होने की संभावना कम है। मौसम विभाग की मानें तो मैनचेस्टर में 9 और 10 जुलाई को दिन भर बादल छाए रह सकते हैं। रुक-रुककर हल्की बारिश भी हो सकती है। भारत-न्यूजीलैंड के बीच मैच का टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे होना है। इस दौरान वहां बारिश हो सकती है। सेमीफाइनल होने के कारण मैच के लिए एक दिन रिजर्व का रखा गया है।

मंगलवार को किसी कारण मैच नहीं हो पाया तो यह बुधवार को होगा। हालांकि, मौसम विभाग ने बुधवार को भी टॉस के समय बारिश होने की आशंका जताई है। मैनचेस्टर में मंगलवार को दिन का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। मैनचेस्टर की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है। इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए मैच में तो यहां 600 से ज्यादा रन बने थे। इसके बावजूद पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम यहां फायदे में रहेगी। इस वर्ल्ड कप में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमें यहां 5 मैच हार चुकी हैं।