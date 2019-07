World Cup 2019 Semi-Final, Ind vs NZ Playing 11 Live: भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच

World Cup 2019 Semi-Final, India vs New Zealand (Ind vs NZ) Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match, Live Score Updates: आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के पहले सेमीफाइनल में आज मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी। भारतीय समयानुसार यह मुकाबला दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। मैच के लिए टॉस दोपहर 2:30 बजे होगा। दोनों के बीच वनडे मुकाबलों की बात करें तो इस मैच में टीम इंडिया का पलड़ा भारी माना जा रहा है।

दोनों टीमों के बीच कुल 106 वनडे हुए हैं। इनमें से टीम इंडिया ने 55 और न्यूजीलैंड ने 45 जीते हैं। पांच मैच बेनतीजा रहे, जबकि एक मैच टाई हो गया था। इस मैच के लिए प्लेइंग इलेवन की बात करें तो टीम इंडिया दो बदलाव के साथ उतर सकती है। भुवनेश्वर कुमार और कुलदीप यादव की जगह युजवेंद्र चहल और मोहम्मद शमी की वापसी हो सकती है। न्यूजीलैंड की टीम भी दो बदलाव के साथ मैदान पर उतर सकती है। इंग्लैंड के उसके पिछले मैच में हेनरी निकोलस बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे। टिम साउदी भी काफी महंगे साबित हुए थे। ऐसे में भारत के खिलाफ वह इनकी जगह लॉकी फर्ग्युसन और कॉलिन मुनरो को प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बना सकती है।

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, दिनेश कार्तिक, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल।

न्यूजीलैंड : केन विलियम्सन (कप्तान), कॉलिन मुनरो, मार्टिन गुप्टिल, रॉस टेलर, टॉम लाथम (विकेटकीपर), कॉलिन डीग्रैंडहोम, जेम्स नीशम, मिशेल सैंटनर, लॉकी फर्ग्युसन, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट।