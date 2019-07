World Cup 2019 Semi-Final, Aus vs Eng Playing 11 Live: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड दूसरा सेमीफाइनल मैच

Australia vs England (Aus vs Eng) World Cup 2019, Birmingham Weather Forecast Today and Pitch Report Live Updates: आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम के एजबस्टन मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार यह मैच दोपहर 3:00 बजे शुरू होगा। हालांकि, मैच के समय पर शुरू होने की संभावना कम ही है, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग की मानें तो सुबह से लेकर शाम तक बर्मिंघम के आसमान पर बादल छाए रहेंगे और ये कभी भी बारिश में बदल सकते हैं। वैसे यहां दिन का तापमान 19 से 23 डिग्री के बीच रहने की संभावना है।

एजबस्टन की पिच की बात करें तो यह बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है। हालांकि, स्पिनर उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। इस वर्ल्ड कप में लीग स्टेज के यहां 4 मैच हुए। इनमें से 2 में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की। लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम भी 2 बार जीतने में सफल रही। हालांकि, यह अलग बात थी कि दोनों ही मैच काफी करीबी रहे थे। ये सब आंकड़े ध्यान में रखकर टॉस जीतने वाली टीम बल्लेबाजी चुन सकती है।