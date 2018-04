ICC Cricket Rankings: विराट कोहली दूसरे स्थान पर बरकरार, रविचंद्रन अश्विन एक पायदान खिसके

भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली और टेस्ट विशेषज्ञ चेतेश्वर पुजारा आईसीसी की खिलाड़ियों की जारी नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में दूसरे और सातवें स्थान पर बरकरार हैं। कोहली के 912 अंक हैं और वह शीर्ष पर चल रहे आस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ से 17 अंक पीछे हैं। पुजारा के 810 अंक हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में भारत के टेस्ट स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को एक स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है और वह 803 अंक के साथ पांचवें पायदान पर हैं। रवींद्र जडेजा आलरउंडरों की सूची में दूसरे स्थान पर बरकरार हैं।

दक्षिण अफ्रीका के ऐडम मार्करम हालांकि टेस्ट क्रिकेट में अपने पहले ही वर्ष में शानदार प्रदर्शन की बदौलत बल्लेबाजी रैंकिंग में नौवां स्थान हासिल कर लिया है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच क्राइस्टचर्च में ड्रा हुए दूसरे टेस्ट के बाद यह रैंकिंग जारी की गई है। जोहान्सबर्ग में चौथे और अंतिम टेस्ट में आस्ट्रेलिया पर दक्षिण अफ्रीका की 492 रन की जीत के दौरान मार्करम ने 152 और 37 रन की पारी खेली थी जिससे वह छह स्थान के फायदे से नौवें स्थान पर पहुंच गए है। उन्होंने पहली बार शीर्ष 10 में जगह बनाई है। दक्षिण अफ्रीका ने श्रृंखला 3-1 से जीती।

With a 3-0 series win against West Indies, Pakistan have extended their lead at the top of the @MRFWorldwide ICC T20I Team Rankings! pic.twitter.com/sFQyEdKFVq

