ICC Cricket Rankings: वनडे में टीम इंडिया की बादशाहत खत्म, 2013 के बाद पहली बार इंग्लैंड नंबर-1

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा जारी ताजा वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को पछाड़ते हुए 2013 के बाद पहली बार पहला स्थान हासिल किया है। भारत एक पायदान खिसककर दूसरे स्थान पर लुढ़क गया है। इंग्लैंड की 42 मैचों में 125 रेटिंग है, जबकि भारत की 45 मुकाबलों में 122 रेटिंग। तीसरे और चौथे पायदान पर फिलहाल साउथ अफ्रीका (113 रेटिंग) और न्यूजीलैंड (112) ने कब्जा जमा रखा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया (112) पांचवें स्थान पर है। पाकिस्तान (102) इस लिस्ट में छठे, जबकि बांग्लादेश (93) और श्रीलंका (77) क्रमश: सातवें और आठवें स्थान पर हैं।

इस साल जनवरी में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 4-1 से मात दी थी, वहीं मार्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई सीरीज में 3-2 से जीत हासिल की थी। टेस्ट टीमों की रैंकिंग में इंग्लैंड पाचवें स्थान पर है। इसमें भारतीय टीम पहले स्थान पर काबिज है। इसके अलावा, टी-20 रैंकिंग में भी इंग्लैंड की टीम पांचवें स्थान पर ही है और पाकिस्तान ने पहले स्थान पर कब्जा जमा रखा है।

Meanwhile, @TheRealPCB have consolidated their position as the No.1 nation in the @MRFWorldwide T20 Rankings

https://t.co/0nRljY4tCu pic.twitter.com/qZE6UF1aIb

— ICC (@ICC) May 2, 2018