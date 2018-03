भारत-पाकिस्तान मैच: अपनी टीम की हार पर इमरान खान ने ट्विटर पर ऐसे निकाला गुस्सा

आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान का मैच बीते रविवार (4 जून) को हुआ। इस मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ी जीत हासिल की। भारत ने पाकिस्तान को 124 से हराकर करारी हार का स्वाद चखाया। वहीं पाकिस्तान की इस हार पर पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर रह चुके इमरान खान ने कई ट्वीट्स किए हैं जिनके बाद वह सुर्खियों में हैं। दरअसल इन ट्वीट्स में इमरान खान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। वह न सिर्फ टीम की आलोचना कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट्स के जरिए इशारा किया है कि जब तक पाकिस्तानभारत-पाकिस्तान मैच: अपनी टीम की हार पर इमरान खान ने ट्विटर पर ऐसे निकाला गुस्सा क्रिकेट बोर्ड अपनी कार्यशैली को नहीं सुधारेगा तब तक टीम यूं ही भारत से करारी हार झेलती रहेगी। उन्होंने 4 जून को किए गए अपने ट्वीट्स में लिखा- “जब तक पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का स्ट्रक्चर ठीक नहीं किया जाता तब तक टैलेंटिड खिलाड़ी होने के बावजूद भी हम भारत से यूं ही हारते रहेंगे।”

खान ने अगले ट्वीट में लिखा- “पाकिस्तान क्रिकेट को तब तक ठीक नहीं किया जा सकता जब तक प्रोफेशनल तरीके से बोर्ड का कोई चैयरमैन नियुक्त नहीं किया जाता।” वहीं खान ने अपने अगले दो ट्वीट्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा- “एक खिलाड़ी होने के नाते मैं इस बात को समझता हूं कि हार-जीत किसी एक खेल का हिस्सा होते हैं लेकिन यह दुखद है कि पाकिस्तानी टीम भारत से इतनी बुरी तरह हारी है। इस मैच में तो टीम ने टक्कर ही नहीं दी।” खान ने आगे लिखा- “ऐसा ही हाल रहा तो हम आगे भी ऐसे ही हारते रहेंगे।” बता दें मैच में पाकिस्तान को डकवर्थ लुईस नियम के चलते टारगेट घटाकर 289 रन कर दिया था लेकिन पाकिस्तानी टीम 164 रन ही बना सकी।

As a sportsman I know winning & losing are part of the game but it's painful to watch Pak being thrashed by India without putting up a fight — Imran Khan (@ImranKhanPTI) June 4, 2017

Unless Pak cricket structure is totally revamped/reformed, despite an abundance of talent the gap between Pak & India will keep increasing — Imran Khan (@ImranKhanPTI) June 4, 2017

Pak cricket cannot be fixed if the Chairman of the PCB is not appointed on professional merit. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) June 4, 2017

And we will keep facing disappointment by defeats such as the one today. https://t.co/noxfc7srWN — Imran Khan (@ImranKhanPTI) June 4, 2017

