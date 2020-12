स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्रीस एसोसिएट देशों में दशक की बेस्ट प्लेयर चुनी गईं। ब्रीस ने 50 से ज्यादा के औसत से रन बनाए। गेंदबाजी में 9.93 की औसत से विकेट लिए।

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Kathryn Bryce is the ICC Women's Associate Player of the Decade 🙌The all-rounder averaged 50 with the bat and 9.93 with the ball during the #ICCAwards period in T20Is 🤯 Congratulations 👏 pic.twitter.com/X8njMry1Rf