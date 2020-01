इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बुधवार यानी 15 जनवरी 2020 को 2019 के पुरस्कारों की सूची जारी की। इसमें विराट कोहली को आईसीसी टेस्ट और वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान चुना गया है। आईसीसी ने विराट कोहली 2018 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार जीते थे।

टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में सबसे ज्यादा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से हैं। वहीं न्यूजीलैंड से तीन और इंग्लैंड के एक क्रिकेटर को जगह मिली है। वहीं वनडे टीम ऑफ द ईयर में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है। टीम में 4 भारतीय शामिल हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के 2-2, जबकि वेस्टइंडीज, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के एक-एक खिलाड़ी जगह बनाने में सफल रहे हैं।

आईसीसी की टेस्ट टीम में विराट कोहली के अलावा मयंक अग्रवाल भी जगह बनाने में सफल रहे हैं। आईसीसी ने उन्हें टेस्ट टीम में बतौर ओपनर जगह दी है। आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर में विराट के अलावा रोहित शर्मा समेत तीन अन्य भारतीय भी जगह बनाने में सफल रहे हैं। आईसीसी ने वनडे टीम ऑफ द ईयर में रोहित शर्मा को बतौर ओपनर चुना है। वहीं, तेज गेंदबाज के रूप में शामिल मोहम्मद शमी और स्पिनर कुलदीप यादव वनडे टीम में शामिल अन्य भारतीय हैं।

ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर (बल्लेबाजी क्रम में) : मयंक अग्रवाल, टॉम लाथम, मार्नस लबुशाने, विराट कोहली (कप्तान), स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक्स, बीजे वाटलिंग (विकेटकीपर), पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, नील वैगनर, नाथन लियोन।

ICC वनडे टीम ऑफ द ईयर (बल्लेबाजी क्रम में) : रोहित शर्मा, शाई होप, विराट कोहली (कप्तान), बाबर आजम, केन विलियमसन, बेन स्टोक्स, जोस बटलर (विकेटकीपर), मिशेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव।

