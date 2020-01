ICC Awards 2019: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार यानी 15 जनवरी 2020 को साल 2019 के लिए आईसीसी पुरस्कारों की घोषणा की। आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान (सीमित ओवरों के फॉर्मेट) रोहित शर्मा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना है। वहीं कोहली को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड देने का ऐलान किया। पिछले साल इंग्लैंड में हुए आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान विराट कोहली ने मैदान पर बैठे लोगों खासकर भारतीय दर्शकों से स्टीव स्मिथ की हूटिंग करने की बजाय उनकी हौसलाअफजाई करने की मांग की थी।

बता दें कि स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर ने बैन खत्म होने के बाद वर्ल्ड कप से वनडे क्रिकेट में वापसी की थी। शुरू-शुरू में वे जब भी मैदान पर उतरते फैंस उनकी हूटिंग करने लगते। भारत के खिलाफ मैच में भी स्मिथ के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था, तब विराट बल्लेबाजी कर रहे थे। विराट को यह सब नागवार गुजरा और उन्होंने बल्लेबाजी रोककर दर्शकों से स्मिथ हौसलाअफजाई करने को कहा।

वहीं, पिछले साल रोहित शर्मा के वनडे क्रिकेट में प्रदर्शन की बात करें तो यह काफी शानदार रहा था। उन्होंने किसी एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 5 शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। वे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे थे। ओवरऑल उन्होंने पिछले साल कुल 7 वनडे शतक लगाए थे।

Your 2019 ODI Cricketer of the Year is Rohit Sharma. #ICCAwards pic.twitter.com/JYAxBhJcNn

Who remembers this gesture from Virat Kohli during #CWC19?

The Indian captain is the winner of the 2019 Spirit of Cricket Award #ICCAwards pic.twitter.com/Z4rVSH8X7x

— ICC (@ICC) January 15, 2020