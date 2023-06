पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम पर भारी पड़े 23 वर्ष के हैरी टेक्टर, जीता ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल

ICC player of the month award: बाबर आजम को पीछे छोड़कर 23 साल के आयरिश बल्लेबाज ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान व स्टार बल्लेबाज बाबर आजम (सोर्स- एपी फोटो)

आयरलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज हैरी टेक्टर ने पाकिस्तान के कप्तान व स्टार बल्लेबाज बाबर आजम साथ ही बांग्लादेश के नजमुल हुसैन शंटो को पीछे छोड़ते हुए मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीत लिया। टेक्टर आयरलैंड क्रिकेट टीम के उभरते हुए बल्लेबाजों में से एक हैं और हाल ही में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान अपना बेहतरीन फॉर्म भी दिखाया था। 23 साल के हैरी पहले वनडे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 21 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन दूसरे वनडे मुकाबले में उन्होंने अपनी क्लास का प्रदर्शन किया और बेहतरीन शतक लगाया था। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में टेक्टर ने 113 गेंदों पर 10 छक्के व 7 चौकोँ की मदद से 140 रन बनाकर आयरलैंड को खराब शुरुआत से उबरने में मदद की थी। वहीं तीसरे व आखिरी वनडे मुकाबले में उन्होंने 45 रन बनाए थे और इस सीरीज का समापन शानदार तरीके से किया था। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने के बाद आइसीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इससे काफी खुश हूं। उन्होंने कहा कि मेरे ये खिताब आयरलैंड के द्वारा किए गए प्रदर्शन और प्रगति का प्रतिबिंब है। आपको बता दें कि हैरी टेक्टर पहले ऐसे आयरिश क्रिकेटर बने जिन्हें आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया। हैरी टेक्टर ने कहा कि मैं इस पुरस्कार के मिलने से काफी खुश हूं और साथ ही मैं उन लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे वोट दिया। हालांकि क्रिकेट सबसे पहले एक टीम गेम है और इसलिए मेरा पुरस्कार पुरुषों के टीम के प्रदर्शन और प्रगति का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी टीम के कोच व साथी खिलाड़ियों के समर्थन के बिना ये पुरस्कार नहीं जीत पाता। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि आने वाले वक्त में अन्य आयरिश क्रिकेटर भी ऐसा पुरस्कार जीतने में सफलता हासिल करेंगे। आने वाले समय में हमें कुछ अहम मुकाबले खेलने हैं और हमारा ध्यान पूरी तरह से उस पर टिका है। Also Read WTC Final: भारतीय टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की अंग्रेज खिलाड़ी ने उड़ाई खिल्ली, कहा- बाबर आजम से तेज घूमती गेंद खेलना सीखो

