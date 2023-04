MS Dhoni: वनडे वर्ल्ड कप 2011 में छक्का लगाकर जीत दिलाने वाले कप्तान एमएस धोनी को मिलेगा खास अवॉर्ड, आईसीसी ने की घोषणा

MS Dhoni: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2011 में एम एस धोनी ने एतिहासिक छक्का लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी।

ICC ODI WC 2011: एमएस धोनी (सोर्स-एपी फोटो)

महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने साल 2011 में 2 अप्रैल को वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में श्रीलंका को हराकर 28 साल के बाद वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीतने का गौरव हासिल किया था। इस मैच में धोनी के उस छक्के को कौन भुला सकता है जिसके जरिए उन्होंने टीम इंडिया को जीत दिलाई थी और इसके बाद पूरा देश जश्न में डूब गया था। धोनी द्वारा लगाए गए उस ऐतिहासिक छक्के की वजह से अब उन्हें फैनक्रेज डिजिटल कलेक्टिबल अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा और इसकी घोषणा आईसीसी के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि साल 2011 में भारत में वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था और इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत और श्रीलंका की टीम पहुंची थी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेले गए इस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट पर 274 रन का स्कोर खड़ा किया था और इसका जवाब में भारतीय टीम ने 42.2 ओवर में 4 विकेट पर 277 रन बनाते हुए मैच को 6 विकेट से जीता था और दूसरी बार वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीता था। भारत के लिए इस मैच में गौतम गंभीर ने 97 रन की पारी खेली थी जबकि कप्तान धोनी ने 79 रनों पर नाबाद 91 रन बनाते हुए टीम को जीत दिलाई थी और फिर पवेलियन लौटे थे। धोनी ने भारत को छक्के के साथ जीत दिलाई थी और इसके लिए ही उन्हें आईसीसी ने खास अवॉर्ड से सम्मानित करने की घोषणा की। View this post on Instagram A post shared by ICC (@icc) इस वनडे वर्ल्ड कप में भारत की जीत के सबसे बड़ा हीरो युवराज सिंह रहे थे जिन्होंने 362 रन बनाए थे और 15 विकेट हासिल किए थे। युवराज सिंह इस टूर्नामेंट के दौरान बेहद खराब स्थिति में थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो फिर भी खेलते रहे और उन्हें उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया था। वनडे वर्ल्ड कप 2011 में प्रमुख भारतीय खिलाड़ियों द्वारा किया गया प्रदर्शन वीरेंद्र सहवाग : 380 रन

सचिन तेंदुलकर : 482 रन

गौतम गंभीर : 393 रन

युवराज सिंह: 362 रन और 15 विकेट

विराट कोहली : 282 रन

एमएस धोनी : 241 रन

सुरेश रैना: 34* बनाम ऑस्ट्रेलिया और 36 बनाम पाकिस्तान

जहीर खान : 21 विकेट

मुनाफ पटेल : 11 विकेट

हरभजन सिंह : 9 विकेट

आर अश्विन: 2/41 बनाम वेस्टइंडीज और 2/52 बनाम ऑस्ट्रेलिया https://www.jansatta.com/blank.html

