India U19 vs Australia U19 Playing 11 LIVE: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया क्वार्टर फाइनल मुकाबला प्लेइंग इलेवन।

India U19 vs Australia U19, Ind u19 vs Aus u19 icc under 19 world cup 2020 Super League Quarter-Final 1 2020 Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match, Squad, Players List, Live Score Updates: ICC U-19 वर्ल्ड कप के पहले क्वार्टर फाइनल में मंगलवार यानी 28 जनवरी 2020 को डिफेंडिंग चैंपियन भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत होगी। 2018 में हुए ICC U-19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को लीग और फाइनल दोनों मुकाबलों में हरा चुकी है। इस वर्ल्ड कप में भी उसका अब तक का प्रदर्शन शानदार रहा है। उसने लीग के तीनों मुकाबले अपने नाम किए हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने दो मैच जीते, जबकि एक में उसे वेस्टइंडीज के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी।

पहले क्वार्टर फाइनल मैच की बात करें तो दोनों टीमें के लेग स्पिनर्स के बीच रोचक भिड़ंत देखने को मिल सकती है। भारत के रवि बिश्नोई ने न्यूजीलैंड और जापान के खिलाफ 4-4 विकेट झटके थे, जबकि श्रीलंका के खिलाफ मैच में भी उन्होंने 2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी थी। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के तनवीर सांगा भी 3 मैच में 10 विकेट हासिल कर चुके हैं।

बल्लेबाजी की बात करें तो भारत की ओर से 4 बल्लेबाज अर्धशतक लगा चुके हैं। हालांकि, इस मामले में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा कमजोर है। उसकी ओर से सिर्फ दो बल्लेबाज ही फिफ्टी लगा पाए हैं। भारत के यशस्वी जायसवाल ने दो अर्धशतक के साथ सबसे ज्यादा 145 रन बनाए हैं। वे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में चौथे नंबर पर हैं। उनके अलावा दिव्यांश सक्सेना, प्रियम गर्ग और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल भी अर्धशतक लगा चुके हैं। भारतीय टीम अब तक चार बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलिया भी तीन बार खिताब अपने नाम कर चुकी है। इस मैच में दोनों टीमें इन खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर सकती हैं।

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन (संभावित) :

भारत : प्रियम गर्ग (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, दिव्यांश सक्सेना, तिलक वर्मा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), सिद्धेश वीर, अथर्व अंकोलेकर, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, कार्तिक त्यागी, आकाश सिंह।

ऑस्ट्रेलिया : मैकेंजी हार्वे (कप्तान), तनवीर सांगा, पैट्रिक रोवे (विकेटकीपर), सैम फैनिंग, लचलन हेर्ने, लियाम स्कॉट, ओलिवर डेविस, टॉड मर्फी, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, ब्रैडली सिम्पसन, कॉनर सुले।