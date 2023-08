IBSA World Games: भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता, प्रधानमंत्री मोदी बोले – देश को आप पर गर्व है

भारत की दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रचा। दृष्टिबाधितों के लिए क्रिकेट ने इस साल अंतरराष्ट्रीय दृष्टिबाधित खेल महासंघ विश्व खेलों में पदार्पण किया।

भारत की दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रचा। (फोटो - IBSA World Games 2023)

भारतीय दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम (Indian Women Blind Cricket Team) ने शनिवार को आईबीएसए विश्व खेलों के फाइनल में आस्ट्रेलिया पर नौ विकेट की जीत से स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। भारत ने आस्ट्रेलिया को निर्धारित ओवर में आठ विकेट पर 114 रन के स्कोर पर समेट दिया और फिर संशोधित लक्ष्य 3.3 ओवर में 42 रन बनाकर हासिल कर लिया। दृष्टिबाधितों के लिए क्रिकेट ने इस साल अंतरराष्ट्रीय दृष्टिबाधित खेल महासंघ (आईबीएसए) विश्व खेलों में पदार्पण किया। विश्व खेलों में यह पहला फाइनल था और भारत ने बारिश से प्रभावित मैच में आस्ट्रेलिया को नौ विकेट से हरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईबीएसए विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर दृष्टिबाधित भारतीय महिला क्रिकेट टीम को शनिवार को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता पर देश को गर्व है। मोदी ने एक्स (पूर्व में टि्वटर) पर लिखा, ‘‘आईबीएसए विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम को बधाई! एक स्मरणीय उपलब्धि जो हमारी महिला खिलाड़ियों की अदम्य भावना और प्रतिभा का उदाहरण है। भारत को आप पर गर्व है।’’ ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही आईबीएसए वर्ल्ड गेम्स में ब्लाइंड क्रिकेट की शुरुआत पिछले हफ्ते हुई, जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच खेला। भारत के खिलाफ फाइनल पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही और टीम ने चौथे ओवर में पहला विकेट खो दिया। फाइनल का दबाव महसूस करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पारी को धीरे-धीरे आगे बढ़ाया और पावरप्ले में 29 रन बनाए। Also Read एशिया कप से पहले भारत-पाकिस्तान की एथलेटिक्स में टक्कर, विराट कोहली-बाबर आजम से कम नहीं नीरज चोपड़ा-अरशद नदीम की भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवरो में 114/8 रन बनाए भारत ने आठवें और नौवें ओवर में दो विकेट चटकाये और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 39/3 हो गया। इसके बाद सी लुईस और सी वेबेक ने 54 रनों की साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया की पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि, भारत ने नियमित अंतराल पर विकेट लेकर खेल में वापसी की और ऑस्ट्रेलिया की टीम निर्धारित 20 ओवरो में 114/8 रन ही बना सकी। भारतीय मेंस ब्लाइंट क्रिकेट टीम का सामना पाकिस्तान से 42 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला। वीमेन इन ब्लू थोड़ा भी दबाव में नहीं दिखी और टीम ने केवल 3.3 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। एक और रोमांचक मुकाबले में, भारतीय मेंस ब्लाइंट क्रिकेट टीम आईबीएसए विश्व खेलों के फाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगी। पिछले सप्ताह जब दोनों टीमों ने अपना विश्व खेल अभियान शुरू किया था तब पाकिस्तान ने भारत को 18 रन से हराया था। भारत अब चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश करेगा क्योंकि दोनों टीमें टूर्नामेंट में दूसरी बार आमने-सामने होंगी।

Follow us on



instagram

telegram