मैदान में अक्सर खिलाड़ी की कोशिश होती है कि वो जीत हासिल करे, लेकिन कई बार ऐसे वाकये होते हैं जो साबित करते हैं कि खेल हार-जीत से भी ज्यादा है। रेस की बात करें तो इसके शुरू होने से लेकर खत्म होने तक ट्रैक पर धावकों की बस यही कोशिश होती है कि अपने साथ दौड़ रहे धावकों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाए। हालांकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक धावक ने न सिर्फ दूसरे धावक को सहारा दिया बल्कि उसे फिनिशिंग लाइन के पार भी पहुंचाया।

दरअसल ये दृश्य आईएएएफ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का है। इसमें गिनी-बिसाउ के धावक ब्रैमा सुंसर दाबो कोई मेडल नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। हुआ यूं कि 5000 मीटर रेस के दौरान अरुबा के धावक जोनाथन बुस्बी थकान के कारण ट्रैक पर गिर गए थे। मेडिकल स्टॉफ ने उन्हें व्हीलचेयर पर भी बैठा दिया था। तभी दाबो ने बुस्बी को उठाया और सहारा देते हुए फिनिश लाइन पार कराई। सोशल मीडिया पर दाबो के इस व्यवहार की खूब प्रशंसा हो रही है।

Sport is about so much more than just your own performance.

to Braima Suncar Dabo and Jonathan Busby at the #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/pYVeROMMYP

