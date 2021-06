रविचंद्रन अश्विन को संजय मांजरेकर ने ‘ऑल टाइम ग्रेट’ गेंदबाजों में शामिल करने पर आपत्ति जताई थी। इसके पीछे उन्होंने अश्विन के विदेश में रिकॉर्ड को अपना आधार बताया था। अब अश्विन ने पूर्व क्रिकेटर को बहुत ही मजेदार अंदाज में जवाब दिया है।

अश्विन ने संजय मांजरेकर के ट्वीट पर एक मीम शेयर किया है। इस मीम में तमिल फिल्म ‘अपरिचित’ का एक सीन दिखाया गया है। इसमें मुख्य किरदार अभिनेता विक्रम अपने दोस्त दिवंगत अभिनेता विवेक से कहते हैं, ‘ऐसा मत करो, मेरे दिल में दर्द होता है।’ अश्विन का टि्वटर बायो भी यही कहता है, ‘व्यंग्य और सकारात्मकता मेरा मजबूत पक्ष है।’ अश्विन ने उसी मीम पर रिट्वीट करते हुए लिखा, जिन लोगों को तमिल नहीं समझ में आती हो, उनके लिए बताना चाहता हूं कि यह फिल्म ‘अपरिचित’ का एक डॉयलॉग है।

मांजरेकर ने हाल ही में ईएसपीएन क्रिकइंफो के साथ बातचीत में कहा था कि वह अश्विन को ‘ऑल टाइम ग्रेट’ गेंदबाजों की सूची में नहीं शामिल करते। मांजरेकर ने कहा था, ‘डॉन ब्रैडमैन, गैरी सोबर्स, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे क्रिकेटर मेरी किताब में सर्वकालिक महान हैं। उचित सम्मान के साथ, अश्विन अब तक एक सर्वकालिक महान खिलाड़ी के रूप में नहीं हैं।’

मांजरेकर ने इसके पीछे दलील थी कि अश्विन ने SENA (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों में ज्यादा विकेट नहीं लिए हैं। वहां उन्होंने एक भी बार पारी में पांच विकेट नहीं लिए हैं। बता दें कि अश्विन ने अब तक 78 टेस्ट मैच में 409 विकेट लिए हैं। वह 30 बार पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट भी ले चुके हैं।

For all those who don’t understand Tamil, it’s a dialogue from the movie Aparachith!

— Mask up and take your vaccine (@ashwinravi99) June 7, 2021