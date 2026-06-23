हार्दिक पंड्या का चोटिल होना भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के बाद वह अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज नहीं खेले। वह आयरलैंड दौरे पर 2 मैचों की टी20 सीरीज के इंग्लैंड दौरे पर टी20 और वनडे सीरीज में भी नहीं खेलेंगे। इसे देखते हुए 2027 वनडे वर्ल्ड कप के मद्देनजर भारतीय टीम उनका विकल्प तैयार करने में लगी है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि जिस खिलाड़ी को उनके विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है वह भी चोटों से जूझ रहा है।

भारतीय टीम नितीश कुमार रेड्डी को हार्दिक पंड्या के विकल्प के तौर पर देख रही है। वह चोटिल होने के कारण आयरलैंड दौरे से बाहर हो गए हैं। इंग्लैंड दौरे से भी बाहर हो गए हैं। दिक्कत की बात यह है कि पंड्या की तरह नितीश भी लगातार चोटिल रहते हैं। वह ऐसे खिलाड़ी, जिन्हें तीनों स्क्वाड में मौका मिलता रहता है, लेकिन बीते 2 साल में छह बार चोटिल हो गए हैं।

नितीश कुमार रेड्डी 2 साल में छठी बार चोटिल

जून 2024 में नितीश कुमार रेड्डी को हार्निया हो गया था। 2025 में वह 4 बार चोटिल हुए। जनवरी 2025 में साइड स्ट्रेन, जुलाई 2025 में घुटने में चोट लगी थी। अक्टूबर 2025 में गर्दन में जकड़न हुई थी। अक्टूबर 2025 में उन्हें क्वाड्रिसेप्स इंजरी हुई थी। जून 2026 में भी उन्हें क्वाड्रिसेप्स इंजरी ही हुई है।

भारतीय क्रिकेट · चोट का इतिहास नितीश कुमार रेड्डी की चोटों की टाइमलाइन जून 2024 से जून 2026 तक — दो साल में 6 बार चोटिल 6 कुल चोटें 2 क्वाड्रिसेप्स चोट 2 साल चोटों की अवधि चोट का क्रम — समय के साथ 1 हर्निया जिम्बाब्वे और श्रीलंका दौरे के दौरान 2 साइड स्ट्रेन इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में 3 घुटने की चोट इंग्लैंड में आखिरी दो टेस्ट के दौरान 4 गर्दन में जकड़न ऑस्ट्रेलिया में T20I सीरीज के दौरान 5 क्वाड्रिसेप्स ऑस्ट्रेलिया में एक वनडे मैच के दौरान 6 क्वाड्रिसेप्स — दोबारा आयरलैंड T20I सीरीज से बाहर हुए नवीनतम चिंता की बात जून 2026 में लगी क्वाड्रिसेप्स की चोट दूसरी बार है — पहली बार अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया में। दो साल में 6 अलग-अलग चोटें — शरीर के 6 अलग हिस्सों में — फिटनेस को लेकर सवाल खड़े करती हैं। Jansatta InfoGenIE

नितीश कुमार रेड्डी की गेंदबाजी में सुधार

नितीश कुमार रेड्डी की गेंदबाजी में काफी सुधार देखने को मिली है। आईपीएल 2026 में उन्होंने 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से गेंद की। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में पहले मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। उन्होंने शतक ठोकने वाले रहमानुल्लाह गुरबाज को बेहतरीन यॉर्कर पर बोल्ड किया था। दूसरे वनडे में चोटिल होने के कारण नहीं खेल पाए थे। तीसरे वनडे में उन्हें मौका मिला। उन्होंने इस मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी।

नितीश रेड्डी के रिप्लेसमेंट का ऐलान

भारतीय क्रिकेट टीम के स्क्वाड में आयरलैंड व इंग्लैंड सीरीज से पहले बदलाव हो गया है। चोटिल नितीश कुमार रेड्डी दोनों दौरों की टी20 टीम से बाहर हो गए हैं। 23 साल के अनकैप्ड खिलाड़ी को पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है। पूरी खबर पढ़ें।