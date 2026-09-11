खेलनामा की किताबगाथा के पिछले अंक में हमने आपको बताया था कि फिल्म अभिनेता सैफ अली खान के दादा इफ्तिखार अली खान पटौदी भारत-इंग्लैंड दोनों के लिए क्रिकेट खेले थे। इफ्तिखार के बेटे मंसूर अली खान पटौदी से उनके साथी क्रिकेटर विजय मर्चेंट ने कप्तान न बन पाने का बदला लिया था। अब इस अंक में बताएंगे कि मंसूर अली खान पटौदी कैसे डेब्यू करने के एक साल बाद ही कप्तान चुने गए और कैसे उनके नाम के आगे ‘टाइगर’ जुड़ा।

‘टाइगर’ पटौदी ने 20 साल की उम्र में 1961 में डेब्यू किया था। बतौर क्रिकेटर वह काफी तेजी से उभरे और 1962 में वेस्टइंडीज दौरे पर उप-कप्तान चुने गए। इसी दौरे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जो उनके कप्तान बनने का कारण बना। खेल पत्रकार प्रदीप मैगजीन ने अपनी किताब ‘नॉट जस्ट क्रिके‘’ में लिखा है कि नियमित कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर को बारबाडोस में एक मैच के दौरान सिर पर बाउंसर लगा। कॉन्ट्रैक्टर को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाना पड़ा। इमरजेंसी सर्जरी से उनकी जान बच गई। उनके ठीक होने को चमत्कार माना गया। हालांकि, वह फिर कभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल पाए। नारी कॉन्ट्रैक्टर को घर भेज दिया गया।

सिर्फ 21 साल की उम्र में कप्तान बने ‘टाइगर’

नारी कॉन्ट्रैक्टर की जगह ‘टाइगर पटौदी’ को कप्तानी मिली। उस समय ‘टाइगर पटौदी’ सिर्फ 21 साल के थे। उन्होंने लगभग एक दशक तक भारत की कमान संभाली। इस दौरान टीम ने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल कीं, जो पहले नहीं हुईं थीं। इसमें 1968 में न्यूजीलैंड के खिलाफ विदेश में पहली जीत भी शामिल है।

मंसूर अली खान पटौदी का बल्लेबाजी रिकॉर्ड खास नहीं है, लेकिन बतौर कप्तान वह काफी सफल रहे। मंसूर अली खान पटौदी ने अपने टेस्ट करियर में 84 पारियों में 34.91 के औसत से 2793 रन बनाए। इसमें केवल 6 शतक शामिल हैं। हालांकि, उन्हें महान बनाता है उनका नेतृत्व कौशल। अपने नेतृत्व कौशल की बदौलत उन्होंने अलग-अलग इलाकों के खिलाड़ियों के एकजुट करके टीम बनाई।

‘टाइगर’ कैसे पड़ा नाम

माना जाता है कि मंसूर अली खान पटौदी को ‘टाइगर’ नाम उनकी शानदार फील्डिंग की वजह से मिला, लेकिन प्रदीप मैगजीन के अनुसार, कहानी कुछ और है। उन्होंने अपने 11वें जन्मदिन पर एक ‘टाइगर’ का शिकार किया था। उस दिन उनके पिता की मौत हो गई थी। उनके नाना ने घर पर हुई दुखद घटना से ध्यान हटाने के लिए शिकार का इंतजाम किया था।

पहले दो टेस्ट से बाहर थे पटौदी

‘टाइगर’ पटौदी का करियर उनकी पर्सनैलिटी की तरह ही जबरदस्त है। कम बोलने वाले इंसान होने के बावजूद वह ध्यान आकर्षित कर लेते थे। नारी कॉन्ट्रैक्टर ने प्रदीप मैगजीन को 1962 के वेस्टइंडीज दौरे की ‘टाइगर’ से जुड़ी एक घटना के बारे में बताया था। पटौदी पहले दो टेस्ट नहीं खेले। उन्होंने जांघ में खिंचाव के कारण खुद को अनफिट बताया।

‘टाइगर’ ने बनाया था चोट का बहाना

नारी कॉन्ट्रैक्टर के अनुसार, सच यह था कि पटौदी वेस्टइंडीज के खतरनाक तेज गेंदबाजों का सामना करने से बहुत डरे हुए थे, जिसमें वेस हॉल भी शामिल थे। पहले टेस्ट के दौरान उन्होंने जो देखा, उससे उनका शक यकीन में बदल गया। नारी कॉन्ट्रैक्टर ने उस शाम को याद करते हुए बताया, ‘टाइगर का कुछ दोस्त पीछा कर रहे थे। मैंने कभी किसी आदमी को इतनी तेजी से भागते नहीं देखा। वह पकड़े जाने से बचने के लिए एक पेड़ पर भी चढ़ गए। सोचिए जो आदमी खिंचाव के कारण टेस्ट मैच से बाहर था, वह पेड़ पर चढ़ गया। मुझे पता था कि वह चोट का बहाना बना रहे थे, क्योंकि वह वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों का सामना करने से बहुत डर हुए थे।’

कॉन्ट्रैक्टर की नाराजगी

जब प्रदीप मैगजीन ने पटौदी को यह किस्सा बताया तो वह हंस पड़े। नारी कॉन्ट्रैक्टर को लग था कि पटौदी के बैकग्राउंड की वजह से उस दौरे पर सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी के बावजूद उन्हें उपकप्तान बनाया गया था। पटौदी यह बात जानते थे। कॉन्ट्रैक्टर इस बात से भी नाराज थे कि जानलेवा चोट से ठीक होने के बाद भी उन्हें भारत के लिए खेलने का दूसरा मौका नहीं मिला।

खिलाड़ियों को नहीं थी ‘टाइगर’ से दिक्कत

कॉन्ट्रैक्टर के पास ‘टाइगर’ को नापसंद करने के अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन शायद ही किसी खिलाड़ी ने अपने युवा साथी को कप्तान बनाने पर कोई नाराजगी या विरोध दिखाया। इनमें से कुछ बहुत सीनियर क्रिकेटर थे। पटौदी का मानना था कि उन्हें उस दौरे पर टीम के हर सदस्य से पूरा सपोर्ट और सहयोग मिला। इसमें विजय मांजरेकर, चंदू बोर्डे और पॉली उमरीगर जैसे खिलाड़ी शामिल थे। इनमें से हर खिलाड़ी कप्तानी के लायक था।

कप्तानी करना पसंद नहीं करते पॉली उमरीगर

पाली उमरीगर ने उस दौरे पर सबसे अच्छे बल्लेबाजी की। उन्हें अब तक के सबसे बेहतरीन भारतीय बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। युवा पटौदी उन्हें बहुत चतुर रणनीतिकार मानते थे। वह उनकी सलाह को महत्व देने लगे। पटौदी ने कहा, ‘उमरीगर एक सलाहकार के तौर पर अपनी भूमिका से बहुत खुश थे, जिसमें कोई जिम्मेदारी शामिल नहीं थी। मुझे शक है कि वह कप्तानी करना और खुद पर फैसले लेने का बोझ डालना पसंद करते।’ भारत और विश्व क्रिकेट जगत से जुड़ी रोचक कहानियों के लिए जनसत्ता के खेलनामा से जुड़े रहें। अगली कड़ी में बताया जाएगा कि सलीम दुर्रानी ने ऐसा क्या बताया था कि ‘टाइगर’ पटौदी गुस्सा हो गए थे?

एकलव्य हैं पूर्वांचल के बच्चे

जनसत्ता के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यशस्वी जायसवाल के कोच ज्वाला सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 3-4 क्रिकेट टीमें होनी चाहिए। एक टीम होने के कारण रणजी ट्रॉफी में केवल 11 खिलाड़ियों को मौका मिला। सफेद गेंद के क्रिकेट को जोड़ लें तो 25 खिलाड़ियों को मौका मिलता है। सीमित मौकों के कारण यहां की प्रतिभा अन्य राज्यों में चली जाती हैं। पूरी खबर पढ़ें।