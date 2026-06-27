महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम रविवार (27 जून) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में भिड़ेगी। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यह मैच जीतना जरूरी है। ग्रुप ए में हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है। सेमीफाइनल में उसकी जगह लगभग पक्की है। साउथ अफ्रीका 6 अंक के साथ तीसरे नंबर पर है। उसके और भारत में से कोई एक टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। बांग्लादेश भी सेमीफाइनल में पहुंचने की रेस में है, लेकिन ऐसा होने की संभावना नहीं है।

आइए जानते हैं भारत के सेमीफाइनल में पहुंचना का गणित

ऑस्ट्रेलिया को भारत हरा दे: अगर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो उसके 8 अंक हो जाएंगे। वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच मैच के नतीजे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

भारत और साउथ अफ्रीका दोनों हार जाएं: अगर भारत हार जाता है तो उसे उम्मीद करनी होगी की साउथ अफ्रीका को बांग्लादेश हरा दे। तीन टीमों के छह-छह अंक हो जाएंगे। बेहतर रनरेट के कारण भारत आगे बढ़ जाएगा।

भारत हारे और साउथ अफ्रीका जीते: ऐसा होने पर साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में होगा। भारत के छह अंक ही रह जाएंगे। साउथ अफ्रीका के आठ अंक हो जाएंगे।

बारिश धुल जाएं दोनों मैच: अगर साउथ अफ्रीका का बांग्लादेश के खिलाफ मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है तो प्रोटियाज के सात अंक हो जाएंगे। फिर भारत को क्वालिफाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतना होगा। मैच बारिश की वजह से रद्द होने पर भी उसका काम हो जाएगा। हार से उनके छह अंक रह जाएंगे और साउथ अफ्रीका आगे बढ़ जाएगा। अगर साउथ अफ्रीका के बांग्लादेश को हराने के बाद भारत का मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है तो उसके सात अंक होंगे, जबकि साउथ अफ्रीका के आठ अंक हो जाएंगे, जिससे भारत का सफर समाप्त हो जाएगा। हालांकि, अगर साउथ अफ्रीका को बांग्लादेश हरा देता है और भारत का मैच रद्द हो जाता है तो हरमनप्रीत की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी।

IND W vs BAN W मैच के बाद अंकतालिका, भारत दूसरे स्थान पर

भारतीय टीम ने बांग्लादेश को हराकर अपनी टूर्नामेंट की तीसरी जीत दर्ज की। इस मैच के बाद ग्रुप ए की अंकतालिका में भारत दूसरे पर है। जबकि टॉप 5 बॉलर्स की लिस्ट में श्री चरणी हैं और टॉप 5 बैटर्स में दो भारतीय शामिल हैं। पूरी खबर पढ़ें।