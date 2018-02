क्रिकेट मैच के दौरान गेंदबाज हर गेंद में विकेट की तलाश में रहता है। ऐसे में अगर मौका बनने के बावजूद साथी खिलाड़ी की गलती की वजह से उस बॉलर को विकेट ना मिले, तो मामला कई बार गर्म हो जाता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला हांगकांग टी20 ब्लिट्ज 2018 के दौरान, जब विकेटकीपर ने स्टंपिंग का आसान मौका गंवा दिया।

ये वाकया है सिटी कैटक की पारी के 6.4 ओवर का। उस वक्त तक टीम ने बगैर कोई विकेट खोए 59 रन बना लिए थे। क्रीज पर अंशुमन रथ मौजूद थे, जो 14 गेंदों में 28 रन बना चुके थे। उस वक्त विपक्षी टीम को विकेट की दरकार थी और मौका बना भी। एहसान खान की गेंद पर अंशुमन क्रीज से आगे निकले और गेंद मिस कर गए। बॉल सीधे विकेटकीपर जीशान अली के दस्तानों में गई लेकिन उन्होंने आसान मौका मिस कर दिया। विकेट का मौका खोकर गेंदबाज का रिएक्शन देखने लायक था। उन्होंने उदासी और गुस्से से विकेटकीपर को देखा और मन मसोस कर रह गए।

Oops! @HKI_United‘s​ Zeeshan Ali lets the ball slip through his fingers to give Anshy Rath a lucky escape! pic.twitter.com/KRMKqRvcj8

— Hong Kong T20 Blitz (@HKT20Blitz) February 7, 2018