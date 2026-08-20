हॉकी के मैदान पर प्रीतम रानी सिवाच ने पहले खिलाड़ी के तौर पर अपनी पहचान बनाई, फिर मां के रूप में मिसाल कायम की और अब कोच के तौर पर भारतीय हॉकी की नई पीढ़ी तैयार कर रही हैं। नीदरलैंड्स में चल रहे हॉकी वर्ल्ड कप में उनकी इस मेहनत की झलक साफ दिखाई दे रही है। प्रीतम रानी सिवाच और उनके पति कुलदीप की सोनीपत स्थित अकादमी से निकले 5 खिलाड़ी भारतीय टीमों (महिला और पुरुष) का हिस्सा हैं।

इनमें पुरुष टीम के डिफेंडर यशदीप के अलावा महिला टीम की ज्योति, नेहा गोयल, शिल्पी डबास और 18 वर्षीय फॉरवर्ड साक्षी राणा शामिल हैं। खास यह है कि यशदीप उसी देश में अपने वर्ल्ड कप करियर की शुरुआत कर रहे हैं, जहां 28 साल पहले उनकी मां प्रीतम ने अपना पहला विश्व कप खेला था।

1998 में नीदरलैंड्स में हुए वर्ल्ड कप ने पूर्व हॉकी खिलाड़ी प्रीतम रानी सिवाच को उनके करियर की सबसे यादगार यादों में से एक दी। अट्ठाईस साल बाद उसी टूर्नामेंट और उसी देश ने उन्हें एक और यादगार पल दिया। बेटे यशदीप को वर्ल्ड कप में डेब्यू करते हुए देखना। यशदीप के खेलने के साथ ही हॉकी वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली यह पहली मां-बेटे की जोड़ी बन गई।

प्रीतम के पास खुश होने की एक और वजह है। डिफेंडर यशदीप के अलावा हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम में चार खिलाड़ी डिफेंडर ज्योति, मिडफील्डर नेहा गोयल और शिल्पी डबास और फॉरवर्ड साक्षी राणा उसी अकादमी से हैं जिसे उन्होंने और उनके पति कुलदीप ने हरियाणा के सोनीपत में शुरू किया था।

एक अकादमी, एक हॉकी परिवार और वर्ल्ड कप में 5 खिलाड़ी

51 साल की प्रीतम कहती हैं, यह एक बड़ा टूर्नामेंट है। यशदीप उसी देश में खेल रहा है जहां मैंने भी अपना पहला वर्ल्ड कप खेला था। यह खास बात है। मजदूर जब घर बनाता है तो बनाता ही रहता है। मैं भी वही कर रही हूं। कोचिंग मेरा जुनून है। मैं इसे ऐसे नहीं देखती कि मेरा बेटा टूर्नामेंट खेल रहा है। मेरी बेटियां भी वहां हैं। मेरे लिए कोई फर्क नहीं है।

पिछले कुछ वर्षों में प्रीतम और कुलदीप ने भारत की सबसे बेहतरीन टैलेंट पाइपलाइन में से एक तैयार की है। यह अकादमी अब बेहतरीन खिलाड़ियों को तैयार करने का केंद्र बन गई है। यहां से नेहा गोयल, निशा वारसी और शर्मिला देवी जैसी इंटरनेशनल खिलाड़ी निकली हैं। खास यह है कि यह अकादमी जहां है वह कभी मवेशी चरा करते थे।

कुलदीप और प्रीतम ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम और अपनी लगन पर ज्यादा भरोसा किया। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को कोचिंग और जरूरी सामान देने के साथ-साथ लगातार ट्रेनिंग करने के लिए एक जगह भी मुहैया कराई। खास यह है कि जिन खिलाड़ियों को उन्होंने तैयार किया, उनमें एक खिलाड़ी ऐसा भी था जिसे प्रीतम कभी कोचिंग नहीं देना चाहती थीं और वह था उनका बेटा यशदीप।

भारतीय हॉकी की सुपरमॉम

भारतीय खेलों की शुरुआती ‘सुपरमॉम’ में शामिल प्रीतम ने गर्भावस्था के दौरान भी हॉकी का मैदान नहीं छोड़ा। शुरुआत में वह हल्की ट्रेनिंग करती रहीं और बाद में वहीं खिलाड़ियों को कोचिंग देने लगीं। यशदीप के जन्म के सात महीने बाद ही प्रीतम अपने सपने को पूरा करने के लिए फिर मैदान पर लौट आईं। राष्ट्रीय टीम में वापसी का फैसला करने के बाद उन्हें मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स के चयन ट्रायल के लिए बुलाया गया।

भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए उन्होंने तीन-चार महीने में 18 किलो वजन कम किया। इसके बाद वह उस भारतीय टीम का हिस्सा बनीं, जिसने मैनचेस्टर में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। बाद में प्रीतम ने सोनीपत में अपनी हॉकी अकादमी शुरू की, लेकिन जब बात अपने बेटे यशदीप की आई तो वह उसके लिए अलग रास्ता चाहती थीं।

यशदीप कभी-कभी प्रीतम के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड जाते थे, लेकिन वह उन्हें दूसरे खेलों में हाथ आजमाने के लिए प्रेरित करती थीं। प्रीतम को यह भी डर था कि अगर यशदीप भारतीय टीम में चुने गए तो उनकी प्रतिभा के बजाय लोग उनके चयन को मां के प्रभाव से जोड़कर देखेंगे, भले ही उन्होंने अपनी मेहनत और प्रदर्शन के दम पर जगह बनाई हो।

यही वजह थी कि यशदीप ने तैराकी शुरू कर दी। परिवार में खेल का माहौल था। उनके पिता भी हॉकी खिलाड़ी रहे हैं और बहन कनिका फिलहाल भारतीय टीम के लिए खेल रही हैं। ऐसे में यशदीप का तैराकी में अच्छा प्रदर्शन करना हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन एक सर्दी में स्विमिंग पूल बंद हो गए। समय बिताने के लिए यशदीप ने हॉकी स्टिक उठा ली और धीरे-धीरे उन्हें हॉकी से लगाव हो गया।

यशदीप ने भले ही व्यवस्थित तरीके से हॉकी खेलना देर से शुरू किया, लेकिन यह खेल उनके लिए बिल्कुल नया नहीं था। बचपन से ही वह हॉकी के माहौल में पले-बढ़े। घर में खाने की मेज पर हॉकी की बातें होती थीं और जब वह माता-पिता के साथ उनके काम पर जाते थे तो जगह हॉकी का मैदान ही होती थी। यशदीप ने पहले दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि इस माहौल ने उन्हें हॉकी को जल्दी समझने में काफी मदद की।

इस बीच, प्रीतम और कुलदीप हरियाणा के अलग-अलग इलाकों से खिलाड़ियों को तलाशकर उन्हें ट्रेनिंग देते रहे और उन्हें भारतीय हॉकी के लिए तैयार करते रहे। इनमें कई खिलाड़ी बेहद साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आए थे। नेहा भी उनमें से एक हैं, जिनकी मां साइकिल फैक्ट्री में काम करती थीं।

प्रीतम बताती हैं, मैं हॉकी खेलना चाहती थी, लेकिन मेरे गांव के लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की। मैंने देखा है कि मेरे साथ की खिलाड़ियों को शादी के दबाव में अपना करियर छोड़ना पड़ा। मेरे लिए भी यह एक संघर्ष था और मुझे अपने परिवार और पड़ोसियों से लड़ना पड़ा। वह बताती हैं, जब कोई लड़की करियर बनाती है, खेलती है या नौकरी करती है तो वह आत्मनिर्भर बन जाती है। मैं इन खिलाड़ियों के लिए भी यही करना चाहती थी।

प्रीतम रानी सिवाच अपनी सबसे होनहार युवा खिलाड़ियों में से एक 18 वर्षीय फॉरवर्ड साक्षी राणा का उदाहरण देती हैं। साक्षी राणा ने मंगलवार 18 अगस्त 2026 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की 6-1 की बड़ी जीत में गोल किया था। यह गोल अंतर के लिहाज से भारत की वर्ल्ड कप में अब तक की सबसे बड़ी जीत है।

साक्षी को प्रीतम ‘ईश्वर का दिया हुआ हुनर’ मानती हैं। साक्षी का हॉकी से जुड़ना भी लगभग संयोग से हुआ। उनके पिता एक स्कूल की कैंटीन में काम करते थे, जहां कई लड़कियां हॉकी खेलती थीं। साक्षी के भाई ने भी हॉकी खेलने की इच्छा जताई। उन लड़कियों ने भाई से कहा कि वह अपनी बहन को भी साथ लेकर आए। इसके बाद साक्षी घर पर ही हॉकी स्टिक से गेंद को ड्रिबल करने का अभ्यास करने लगीं, फिर मैदान पर हॉकी खेलने लगीं।

इसके बाद साक्षी की जिंदगी में प्रीतम और कुलदीप आए। एम्स्टर्डम से साक्षी ने बताया, मेरे पिता मुझे उनकी अकादमी ले गए, क्योंकि वह घर के पास थी। प्रीतम दीदी और कुलदीप भैया ने मुझे मेरी पहली हॉकी स्टिक खरीदकर दी थी।

साक्षी को प्रीतम और कुलदीप से हॉकी की बुनियादी जानकारी के साथ-साथ खेल का वर्षों का अनुभव भी मिला। प्रीतम ने उनके खेल को समझने और मैदान पर सही फैसले लेने पर काम किया, जबकि कुलदीप ने उन्हें हॉकी के जरूरी गुर सिखाए- जैसे गेंद को हिटना, उसे लेकर आगे बढ़ना और विपक्षी खिलाड़ियों को चकमा देना।

साक्षी अब प्रीतम और कुलदीप की बनाई अकादमी से महिला टीम में जगह बनाने वाली चार खिलाड़ियों में से एक हैं और बेखौफ होकर भारतीय टीम के फॉरवर्ड लाइन की कमान संभाल रही हैं। उनके साथ यशदीप भी हैं, वही बेटा जिसे प्रीतम ने कभी हॉकी से दूर रखने की कोशिश की थी।

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