हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के पुरुष टूर्नामेंट में बुधवार को भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5-3 से हराते हुए दूसरे राउंड में एंट्री कर ली है। अब दूसरे राउंड में भारतीय हॉकी टीम के लिए चुनौती आसान नहीं होने वाली है। पहले दौर में भारतीय टीम इंग्लैंड, वेल्स और पाकिस्तान के साथ पूल डी में थी। इस राउंड के अंत में इंग्लैंड पूल डी में टॉप पर रही और भारत दूसरे पर। भारत अब दूसरे राउंड में पहुंच तो गया है लेकिन उसके पहले राउंड के कैरी ओवर पॉइंट इंग्लैंड से कम होंगे।

मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के फॉर्मेट को अगर समझें तो पहले राउंड के बाद चार पूल E, F, G और H बनेंगे। ई और एफ दो ऐसे ग्रुप होंगे जिनमें शुरुआती चार पूल की पहले और दूसरे स्थान की टीमें शामिल होंगे। पूल E में पूल A और पूल D की पहले व दूसरे स्थान की टीमें रहेंगी। वहीं पूल F में पूल B और पूल C की पहले व दूसरे स्थान की टीमें शामिल होंगी। इस दूसरे राउंड में हर ग्रुप में हर टीम दो-दो मैच उन टीमों से खेलेगी जिने पहले राउंड में नहीं भिड़ी थी।

भारतीय हॉकी टीम का दूसरा मैच कब?

यानी भारतीय टीम पूल डी में दूसरे स्थान पर थी और वह दूसरे दौर में पूल E का हिस्सा बनेगी। इस राउंड में भारत के साथ पूल E में इंग्लैंड और पूल ए से नीदरलैंड्स (लगभग तय) और न्यूजीलैंड व अर्जेंटीना में से कोई एक टीम शामिल होगी। भारत का पहला मुकाबला दूसरे राउंड में 22 अगस्त को होगा और यह मुकाबला होगा पूल ए में टॉप पर रहने वाली टीम नीदरलैंड्स/अर्जेंटीना या फिर न्यूजीलैंड से। यह मुकाबला एम्सटेलवीन के वेगेनर स्टेडियम में ही होगा।

फिलहाल मौजूदा स्थिति के हिसाब से पूल ए में अपने दोनों पहले मैच जीतकर नीदरलैंड्स टॉप पर है और आखिरी मैच उसका जापान से बाकी है, यानी इसके काफी आसार हैं कि दूसरे राउंड में भारत बनाम नीदरलैंड्स का मैच 22 अगस्त को देखने को मिल सकता है। फिर भारत अगला मुकाबला न्यूजीलैंड या अर्जेंटीना से खेल सकता है। यानी चुनौती दूसरे दौर में आसान नहीं होगी। वहीं भारतीय टीम पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड में बिना किसी कैरी ओवर पॉइंट के साथ जा रही है।

पूल ई में इंग्लैंड पहले राउंड के 9 कैरी ओवर पॉइंट्स और अगर नीदरलैंड्स ने जापान को हरा दिया तो वह भी 9 कैरी ओवर पॉइंट्स के साथ आएगी। वहीं भारतीय टीम के पहले राउंड में 6 अंक थे और उसके कैरी ओवर पॉइंट्स इंग्लैंड व नीदरलैंड्स से कम हो सकते हैं। ऐसे में भारतीय टीम के लिए बड़ी चुनौती होगी दूसरे राउंड से आगे जाने की। क्योंकि दूसरे दौर में पूल E और पूल F की टॉप 2-2 टीमें ही सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी।

India vs Pakistan, aaj hockey world cup mein! Bharat yah match Jeet kar world cup ke agle phase mein jaa sakta hai. Pakistan ko halke mein nahin le sakte par Bharat match jeetne ka favourite hai. Aaiye Sarpanch saab ki team ko shubhkamnaye dein 🇮🇳🇮🇳🏑🏑 pic.twitter.com/UxiseRl5bi — 𝐒𝐮𝐧𝐢𝐥 𝐓𝐚𝐧𝐞𝐣𝐚 (ਸੁਨੀਲ ਤਨੇਜਾ)🇮🇳 (@iSunilTaneja) August 19, 2026

Hockey World Cup: भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया, दूसरे राउंड में की एंट्री

Ind vs Pak, Hockey World Cup 2026: हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के अपने तीसरे लीग मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया और ग्रुप डी की अंकतालिका में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर







