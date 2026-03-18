अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) ने बुधवार (18 मार्च) को महिला और पुरुष हॉकी विश्व कप के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। महिला और पुरुष वर्ल्ड कप दोनों इस साल 15 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड्स और बेल्जियम में एक साथ होंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम 15 अगस्त को नीदरलैंड्स के एम्सटेलवीन में वर्ल्ड कप में अपने पहले मैच में वेल्स से भिड़ेगी। वेल्स के बाद भारत 17 अगस्त को इंग्लैंड से भिड़ेगा। इसके बाद 19 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ हाई-प्रोफाइल मुकाबला होगा। महिलाओं के विश्व कप में भारत 16 अगस्त को एम्सटेलवीन में अपने पहले मैच में चीन से भिड़ेगा। इसके बाद भारतीय महिलाएं 18 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका से और 20 अगस्त को इंग्लैंड से भिड़ेंगी।
FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2026 — पूल चरण शेड्यूल
15 से 30 अगस्त 2026 | बेल्जियम एवं नीदरलैंड्स
पूल A — नीदरलैंड्स, अर्जेंटीना, न्यूज़ीलैंड, जापान (एम्स्टेलवीन)
|तारीख
|मुकाबला
|स्थान
|15 अग॰शनिवार
|नीदरलैंड्स बनाम जापान
|वेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
|15 अग॰शनिवार
|अर्जेंटीना बनाम न्यूज़ीलैंड
|वेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
|17 अग॰सोमवार
|नीदरलैंड्स बनाम न्यूज़ीलैंड
|वेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
|17 अग॰सोमवार
|अर्जेंटीना बनाम जापान
|वेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
|19 अग॰बुधवार
|नीदरलैंड्स बनाम अर्जेंटीना
|वेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
|19 अग॰बुधवार
|न्यूज़ीलैंड बनाम जापान
|वेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
पूल B — बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया (वावर)
|तारीख
|मुकाबला
|स्थान
|15 अग॰शनिवार
|बेल्जियम बनाम फ्रांस
|बेल्फियस एरेना, वावर
|15 अग॰शनिवार
|जर्मनी बनाम मलेशिया
|बेल्फियस एरेना, वावर
|17 अग॰सोमवार
|बेल्जियम बनाम मलेशिया
|बेल्फियस एरेना, वावर
|17 अग॰सोमवार
|फ्रांस बनाम जर्मनी
|बेल्फियस एरेना, वावर
|19 अग॰बुधवार
|जर्मनी बनाम बेल्जियम
|बेल्फियस एरेना, वावर
|19 अग॰बुधवार
|फ्रांस बनाम मलेशिया
|बेल्फियस एरेना, वावर
पूल C — ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका (वावर)
|तारीख
|मुकाबला
|स्थान
|16 अग॰रविवार
|ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड
|बेल्फियस एरेना, वावर
|16 अग॰रविवार
|स्पेन बनाम दक्षिण अफ्रीका
|बेल्फियस एरेना, वावर
|18 अग॰मंगलवार
|ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका
|बेल्फियस एरेना, वावर
|18 अग॰मंगलवार
|आयरलैंड बनाम स्पेन
|बेल्फियस एरेना, वावर
|20 अग॰गुरुवार
|ऑस्ट्रेलिया बनाम स्पेन
|बेल्फियस एरेना, वावर
|20 अग॰गुरुवार
|आयरलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका
|बेल्फियस एरेना, वावर
पूल D — इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान, वेल्स (एम्स्टेलवीन)
|तारीख
|मुकाबला
|स्थान
|15 अग॰शनिवार
|भारत बनाम वेल्स
|वेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
|15 अग॰शनिवार
|इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान
|वेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
|17 अग॰सोमवार
|भारत बनाम इंग्लैंड
|वेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
|17 अग॰सोमवार
|पाकिस्तान बनाम वेल्स
|वेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
|19 अग॰बुधवार
|पाकिस्तान बनाम भारत
|वेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
|19 अग॰बुधवार
|इंग्लैंड बनाम वेल्स
|वेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
* नॉकआउट चरण: 21 अगस्त से | फाइनल: 30 अगस्त 2026 | स्रोत: FIH.hockey
महिला वर्ल्ड कप शेड्यूल
FIH महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 — पूल चरण शेड्यूल
15 से 30 अगस्त 2026 | बेल्जियम एवं नीदरलैंड्स
पूल A — नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, चिली, जापान (एम्स्टेलवीन)
|तारीख
|मुकाबला
|स्थान
|15 अग॰शनिवार
|ऑस्ट्रेलिया बनाम जापान
|वेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
|15 अग॰शनिवार
|नीदरलैंड्स बनाम चिली
|वेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
|17 अग॰सोमवार
|ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड्स
|वेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
|17 अग॰सोमवार
|चिली बनाम जापान
|वेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
|19 अग॰बुधवार
|नीदरलैंड्स बनाम जापान
|वेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
|19 अग॰बुधवार
|चिली बनाम ऑस्ट्रेलिया
|वेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
पूल B — अर्जेंटीना, जर्मनी, अमेरिका, स्कॉटलैंड (वावर)
|तारीख
|मुकाबला
|स्थान
|15 अग॰शनिवार
|अर्जेंटीना बनाम अमेरिका
|बेल्फियस एरेना, वावर
|15 अग॰शनिवार
|जर्मनी बनाम स्कॉटलैंड
|बेल्फियस एरेना, वावर
|17 अग॰सोमवार
|जर्मनी बनाम अर्जेंटीना
|बेल्फियस एरेना, वावर
|17 अग॰सोमवार
|अमेरिका बनाम स्कॉटलैंड
|बेल्फियस एरेना, वावर
|19 अग॰बुधवार
|अमेरिका बनाम जर्मनी
|बेल्फियस एरेना, वावर
|19 अग॰बुधवार
|अर्जेंटीना बनाम स्कॉटलैंड
|बेल्फियस एरेना, वावर
पूल C — बेल्जियम, स्पेन, न्यूज़ीलैंड, आयरलैंड (वावर)
|तारीख
|मुकाबला
|स्थान
|16 अग॰रविवार
|बेल्जियम बनाम न्यूज़ीलैंड
|बेल्फियस एरेना, वावर
|16 अग॰रविवार
|स्पेन बनाम आयरलैंड
|बेल्फियस एरेना, वावर
|18 अग॰मंगलवार
|न्यूज़ीलैंड बनाम आयरलैंड
|बेल्फियस एरेना, वावर
|18 अग॰मंगलवार
|स्पेन बनाम बेल्जियम
|बेल्फियस एरेना, वावर
|20 अग॰गुरुवार
|न्यूज़ीलैंड बनाम स्पेन
|बेल्फियस एरेना, वावर
|20 अग॰गुरुवार
|बेल्जियम बनाम आयरलैंड
|बेल्फियस एरेना, वावर
पूल D — चीन, इंग्लैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका (एम्स्टेलवीन)
|तारीख
|मुकाबला
|स्थान
|16 अग॰रविवार
|चीन बनाम भारत
|वेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
|16 अग॰रविवार
|इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका
|वेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
|18 अग॰मंगलवार
|भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका
|वेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
|18 अग॰मंगलवार
|चीन बनाम दक्षिण अफ्रीका
|वेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
|20 अग॰गुरुवार
|भारत बनाम इंग्लैंड
|वेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
|20 अग॰गुरुवार
|इंग्लैंड बनाम चीन
|वेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
* नॉकआउट चरण: 21 अगस्त से | फाइनल: 30 अगस्त 2026 | स्रोत: FIH.hockey
