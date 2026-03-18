अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) ने बुधवार (18 मार्च) को महिला और पुरुष हॉकी विश्व कप के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। महिला और पुरुष वर्ल्ड कप दोनों इस साल 15 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड्स और बेल्जियम में एक साथ होंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम 15 अगस्त को नीदरलैंड्स के एम्सटेलवीन में वर्ल्ड कप में अपने पहले मैच में वेल्स से भिड़ेगी। वेल्स के बाद भारत 17 अगस्त को इंग्लैंड से भिड़ेगा। इसके बाद 19 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ हाई-प्रोफाइल मुकाबला होगा। महिलाओं के विश्व कप में भारत 16 अगस्त को एम्सटेलवीन में अपने पहले मैच में चीन से भिड़ेगा। इसके बाद भारतीय महिलाएं 18 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका से और 20 अगस्त को इंग्लैंड से भिड़ेंगी।

FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2026 — पूल चरण शेड्यूल

15 से 30 अगस्त 2026 | बेल्जियम एवं नीदरलैंड्स
पूल A — नीदरलैंड्स, अर्जेंटीना, न्यूज़ीलैंड, जापान (एम्स्टेलवीन)
तारीखमुकाबलास्थान
15 अग॰शनिवारनीदरलैंड्स बनाम जापानवेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
15 अग॰शनिवारअर्जेंटीना बनाम न्यूज़ीलैंडवेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
17 अग॰सोमवारनीदरलैंड्स बनाम न्यूज़ीलैंडवेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
17 अग॰सोमवारअर्जेंटीना बनाम जापानवेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
19 अग॰बुधवारनीदरलैंड्स बनाम अर्जेंटीनावेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
19 अग॰बुधवारन्यूज़ीलैंड बनाम जापानवेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
पूल B — बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया (वावर)
तारीखमुकाबलास्थान
15 अग॰शनिवारबेल्जियम बनाम फ्रांसबेल्फियस एरेना, वावर
15 अग॰शनिवारजर्मनी बनाम मलेशियाबेल्फियस एरेना, वावर
17 अग॰सोमवारबेल्जियम बनाम मलेशियाबेल्फियस एरेना, वावर
17 अग॰सोमवारफ्रांस बनाम जर्मनीबेल्फियस एरेना, वावर
19 अग॰बुधवारजर्मनी बनाम बेल्जियमबेल्फियस एरेना, वावर
19 अग॰बुधवारफ्रांस बनाम मलेशियाबेल्फियस एरेना, वावर
पूल C — ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका (वावर)
तारीखमुकाबलास्थान
16 अग॰रविवारऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंडबेल्फियस एरेना, वावर
16 अग॰रविवारस्पेन बनाम दक्षिण अफ्रीकाबेल्फियस एरेना, वावर
18 अग॰मंगलवारऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीकाबेल्फियस एरेना, वावर
18 अग॰मंगलवारआयरलैंड बनाम स्पेनबेल्फियस एरेना, वावर
20 अग॰गुरुवारऑस्ट्रेलिया बनाम स्पेनबेल्फियस एरेना, वावर
20 अग॰गुरुवारआयरलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीकाबेल्फियस एरेना, वावर
पूल D — इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान, वेल्स (एम्स्टेलवीन)
तारीखमुकाबलास्थान
15 अग॰शनिवारभारत बनाम वेल्सवेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
15 अग॰शनिवारइंग्लैंड बनाम पाकिस्तानवेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
17 अग॰सोमवारभारत बनाम इंग्लैंडवेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
17 अग॰सोमवारपाकिस्तान बनाम वेल्सवेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
19 अग॰बुधवारपाकिस्तान बनाम भारतवेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
19 अग॰बुधवारइंग्लैंड बनाम वेल्सवेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
* नॉकआउट चरण: 21 अगस्त से | फाइनल: 30 अगस्त 2026 | स्रोत: FIH.hockey
महिला वर्ल्ड कप शेड्यूल

FIH महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 — पूल चरण शेड्यूल

15 से 30 अगस्त 2026 | बेल्जियम एवं नीदरलैंड्स
पूल A — नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, चिली, जापान (एम्स्टेलवीन)
तारीखमुकाबलास्थान
15 अग॰शनिवारऑस्ट्रेलिया बनाम जापानवेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
15 अग॰शनिवारनीदरलैंड्स बनाम चिलीवेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
17 अग॰सोमवारऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड्सवेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
17 अग॰सोमवारचिली बनाम जापानवेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
19 अग॰बुधवारनीदरलैंड्स बनाम जापानवेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
19 अग॰बुधवारचिली बनाम ऑस्ट्रेलियावेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
पूल B — अर्जेंटीना, जर्मनी, अमेरिका, स्कॉटलैंड (वावर)
तारीखमुकाबलास्थान
15 अग॰शनिवारअर्जेंटीना बनाम अमेरिकाबेल्फियस एरेना, वावर
15 अग॰शनिवारजर्मनी बनाम स्कॉटलैंडबेल्फियस एरेना, वावर
17 अग॰सोमवारजर्मनी बनाम अर्जेंटीनाबेल्फियस एरेना, वावर
17 अग॰सोमवारअमेरिका बनाम स्कॉटलैंडबेल्फियस एरेना, वावर
19 अग॰बुधवारअमेरिका बनाम जर्मनीबेल्फियस एरेना, वावर
19 अग॰बुधवारअर्जेंटीना बनाम स्कॉटलैंडबेल्फियस एरेना, वावर
पूल C — बेल्जियम, स्पेन, न्यूज़ीलैंड, आयरलैंड (वावर)
तारीखमुकाबलास्थान
16 अग॰रविवारबेल्जियम बनाम न्यूज़ीलैंडबेल्फियस एरेना, वावर
16 अग॰रविवारस्पेन बनाम आयरलैंडबेल्फियस एरेना, वावर
18 अग॰मंगलवारन्यूज़ीलैंड बनाम आयरलैंडबेल्फियस एरेना, वावर
18 अग॰मंगलवारस्पेन बनाम बेल्जियमबेल्फियस एरेना, वावर
20 अग॰गुरुवारन्यूज़ीलैंड बनाम स्पेनबेल्फियस एरेना, वावर
20 अग॰गुरुवारबेल्जियम बनाम आयरलैंडबेल्फियस एरेना, वावर
पूल D — चीन, इंग्लैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका (एम्स्टेलवीन)
तारीखमुकाबलास्थान
16 अग॰रविवारचीन बनाम भारतवेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
16 अग॰रविवारइंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीकावेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
18 अग॰मंगलवारभारत बनाम दक्षिण अफ्रीकावेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
18 अग॰मंगलवारचीन बनाम दक्षिण अफ्रीकावेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
20 अग॰गुरुवारभारत बनाम इंग्लैंडवेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
20 अग॰गुरुवारइंग्लैंड बनाम चीनवेगेनर स्टेडियम, एम्स्टेलवीन
* नॉकआउट चरण: 21 अगस्त से | फाइनल: 30 अगस्त 2026 | स्रोत: FIH.hockey
