नीदरलैंड्स ने 2-1 से जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है, जहां उसका सामना ऑस्ट्रेलिया से होना है।

FT. India end their run at the OHMWC Bhubaneswar 2018 with an unfortunate loss against @oranjehockey as the team played their hearts out but fell short against a determined Dutch side on 13th December.#INDvNED #IndiaKaGame #HWC2018 #DilHockey pic.twitter.com/gm67TgQLQO