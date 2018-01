जमीन पर गद्दा बिछाकर सोये नेशनल हॉकी टीम के खिलाड़ी, गंदे टॉयलेट में जाने को मजबूर

राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप (बी डिविजन) के लिए इंफाल पहुंची नेशनल हॉकी टीम को खराब व्यवस्था के कारण कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हॉकी प्लेयर्स के ठहरने के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से सभी खिलाड़ी जमीन पर गद्दे बिछाकर सोने के लिए मजबूर हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक खिलाड़ियों को पलंग भी मुहैया नहीं कराया गया है, इसलिए कड़ाके की ठंड में भी उन्हें जमीन पर सोना पड़ रहा है। इसके अलावा टॉयलेट भी गंदे हैं, उनमें से लगातार पानी रिस रहा है। खिलाड़ियों ने शिकायत की है कि मणिपुर स्टेट अथॉरिटी ने उन्हें बेसिक सुविधाएं भी नहीं दी हैं। उन्हें कंबल तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

हॉकी प्लेयर करियप्पा का कहना है कि यहां काफी ठंड है, जिससे निपटने के लिए खिलाड़ियों को कंबल की जरूरत है, पीने और नहाने के लिए गर्म पानी भी चाहिए। यह सारी सुविधाएं नहीं दी गई हैं, जिसके कारण खिलाड़ी बीमार हो रहे हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों के खाने के लिए भी सही इंतजाम नहीं किए गए हैं। प्लेयर्स की शिकायत है कि उन्हें ठंडा खाना दिया जा रहा है।

