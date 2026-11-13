हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह पर लगे उत्पीड़न और धमकी देने के आरोपों की जांच दो महीने बाद भी शुरू नहीं हो पाई है। जांच समिति के गठन के बावजूद हॉकी इंडिया की ओर से जरूरी फंड जारी नहीं करने के कारण प्रक्रिया अटकी हुई है। इस पर भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने नाराजगी जताई है।

आईओए ने हॉकी इंडिया को फटकार लगाई है और तत्काल फंड जारी करने का निर्देश दिया है। आईओए (IOA) ने कहा है कि फंड जारी करने में इस तरह की देरी अस्वीकार्य है और इससे स्वतंत्र जांच समिति का कामकाज प्रभावित हो रहा है।

खिलाड़ी से प्रशासक बनीं असुंता लकड़ा ने भोलानाथ सिंह पर उत्पीड़न और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की जांच के लिए आईओए (IOA) ने चार सदस्यीय स्वतंत्र समिति बनाई थी। इसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस दीपा शर्मा कर रही हैं। समिति का गठन दो महीने पहले हुआ था, लेकिन अब तक जांच शुरू नहीं हो सकी है।

आईओए (IOA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) रघुराम अय्यर ने हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों को ईमेल लिखकर जांच की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की अपील की है। रघुराम अय्यर ने कहा कि आरोपों की समय पर और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना जरूरी है।

रघुराम अय्यर ने ईमेल में लिखा कि हॉकी इंडिया की ओर से जांच समिति को जरूरी आर्थिक मदद नहीं देना गंभीर चिंता का विषय है। इसके कारण समिति का कामकाज प्रभावित हो रहा है। रघुराम अय्यर ने कहा कि आरोपों की समय पर और निष्पक्ष जांच के महत्व को देखते हुए इस तरह की देरी स्वीकार नहीं की जा सकती।

रघुराम अय्यर ने कहा कि IOA की ओर से गठित जांच समिति जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर सके, इसके लिए बिना किसी और देरी के जरूरी फंड जारी करना बेहद जरूरी है। यह बयान हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की की ओर से फंड जारी करने को लेकर बार-बार याद दिलाने के बाद भोलानाथ सिंह के जवाब के बाद आया।

भोलानाथ सिंह ने कहा कि चूंकि आरोप उन्हीं के खिलाफ लगाए गए हैं, इसलिए जांच समिति के लिए जारी होने वाले चेक पर उनके हस्ताक्षर करना हितों के टकराव का मामला होगा। भोलानाथ सिंह ने इसे जांच की निष्पक्षता के लिहाज से उचित नहीं बताया। भोलानाथ सिंह ने इसके बजाय दिलीप टिर्की से हॉकी इंडिया के कार्यालय आकर अध्यक्ष के तौर पर चेक पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया।

भोलानाथ सिंह ने अपने जवाब में लिखा, ‘‘समिति को पैसे जारी करने में कोई रुकावट नहीं है। हालांकि, मेरे खिलाफ कुछ झूठे आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में इस मामले में सीधे तौर पर हितों का टकराव है, इसलिए जांच समिति के चेक पर मेरे हस्ताक्षर करना उचित नहीं होगा। इससे जांच की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।’’

भोलानाथ सिंह ने यह भी लिखा, ‘‘अध्यक्ष होने के नाते आप (दिलीप टिर्की) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं, इसलिए कोषाध्यक्ष के साथ मिलकर आप चेक पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसके लिए आपसे हॉकी इंडिया के कार्यालय आने का अनुरोध है। इस काम के लिए किसी भी तरह की सहायता की जरूरत हो तो मुझे बताएं।’’

खेल मंत्रालय के निर्देश पर इस जांच समिति का गठन किया गया था। इसमें पूर्व एथलीट वंदना राव, भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान ममता खरब और वकील सित्वत नबी को सदस्य बनाया गया है। हॉकी इंडिया को समिति का पूरा खर्च उठाने का निर्देश दिया गया है। इसमें पेशेवर फीस, मानदेय, यात्रा, रहने और अन्य जरूरी खर्च शामिल हैं।

हॉकी इंडिया के कार्यकारी बोर्ड की सदस्य असुंता लकड़ा ने आरोप लगाया है कि झारखंड में स्थानीय कोच सुधीर गोला पर लड़कियों के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर आपत्ति जताने के बाद भोलानाथ सिंह ने उन्हें धमकाया और परेशान किया।