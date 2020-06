हॉकी इंडिया ने खेल मंत्रालय को भारतीय महिला टीम की कप्तान रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की है। फेडरेशन ने वंदना कटारिया, मोनिका और हरमनप्रीत सिंह के नाम अर्जुन पुरस्कार के नॉमिनेट किए हैं। मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए भारत के पूर्व खिलाड़ी आरपी सिंह और तुषार खांडेकर के नाम की अनुशंसा की है।

कोच बीजे करियप्पा और रमेश पठानिया के नाम द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किए हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। हॉकी इंडिया ने पिछले 3 साल के प्रदर्शन यानी एक जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2019 के आधार पर खेल मंत्रालय को इन पुरस्कारों के लिए नामों की सिफारिश की है।

इस दौरान रानी की कप्तानी में भारत ने 2017 में महिला एशिया कप जीता। 2018 में एशियाई खेलों में रजत पदक हासिल किया। उनकी अगुआई में ही भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल किया है। जो मैच जीतने के बाद भारत ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया उसमें विजयी गोल रानी ने ही मारा था।

रानी की कप्तानी में भारत एफआईएच रैंकिंग में नौवें स्थान पर पहुंचा। रानी विश्व खेल एथलीट का पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय हैं। उनको 2016 में अर्जुन और 2020 में पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। रानी ने लॉकडाउन के दौरान भी अपनी फिटनेस का खासा ख्याल रखा। उन्होंने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो पोस्ट किए, जिसमें वह घर पर ही अभ्यास करती दिख रहीं थीं।

Many people have a good aim in life , but for some reason they never pull the trigger #stayhealthy #staypositive #livethedream #nevergiveup#mybodyismymoney #workhardstayhumble pic.twitter.com/42e8qICFgG

— Rani Rampal (@imranirampal) May 22, 2020