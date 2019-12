रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाज के साथ-साथ अच्छे एंकर भी हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के चैनल पर वे अक्सर साथी खिलाड़ियों का इंटरव्यू लेते हुए दिख जाते हैं। उन्होंने हाल ही में कुलचा जोड़ी (कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल) का इंटरव्यू लिया। यह इंटरव्यू उन्होंने हैदराबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 विकेट से जीत हासिल करने के बाद लिया था। हालांकि, Board of Control for Cricket in India (BCCI) ने उसे रिलीज आज यानी 10 नवंबर को किया।

इंटरव्यू के दौरान ‘हिटमैन’ (HITMAN) रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल से कई सवाल किए। जब वे इंटरव्यू खत्म करने वाले थे, तभी युजवेंद्र चहल ने उनसे एक सवाल दाग दिया। चहल ने रोहित से कहा कि मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। रोहित ने कहा कि पूछो।

चहल ने पूछा, ‘आप पहले अपने चेहरे पर दाढ़ी रखते थे, लेकिन अब क्लीन सेव रहने लगे हैं। ऐसा क्यों?’ यह सवाल सुनते ही रोहित शर्मा हंसने लगे। उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल, दाढ़ी होने के कारण मेरी बेटी समायरा मेरे साथ खेलने से मना कर देती है। इसलिए मैंने थोड़ा ट्रिम कर लिया है, और कुछ नहीं है।

इससे पहले रोहित शर्मा ने इंटरव्यू लेने से पहले कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल से कहा कि वे सिर्फ एक शब्द में उत्तर देंगे। उन्होंने सबसे पहले चहल से सवाल करते हुए पूछा, आपको हैदराबाद में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। चहल ने उत्तर दिया, वेज बिरयानी। इस पर रोहित ने पूछा कि क्या आप शाकाहारी हो। चहल ने कहा, हां।

रोहित ने कुलदीप से पूछा कि हैदराबाद में उन्हें क्या सबसे ज्यादा पसंद आया? इस पर कुलदीप ने कहा कि यहां का स्टेडियम। रोहित ने अगले सवाल के रूप में पूछा कि टीम इंडिया में सबसे खराब डांस कौन करता है। हिटमैन के इस सवाल का दोनों ने ही एक ही जवाब दिया, ‘शिवम दुबे।’

