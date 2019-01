ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गई टीम इंडिया के लिए सोमवार यानी की 7 जनवरी का दिन ऐतिहासिक रहा और करोड़ों दिलों में पल रहे सपनों को विराट सेना के धुरंधरों ने साकार करके दिखा दिया। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर टीम इंडिया ने कई कीर्तिमान अपने नाम किए। इस पूरी सीरीज में टीम इंडिया ने बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हर मोर्चे पर मेजबान टीम को शिकस्त दी और इतिहास रच दिया। टीम इंडिया के कप्तान विराट के लिए ये जीत उनके जीवन के कुछ खास लम्हों में से एक है। मैच के बाद कप्तान कोहली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इस खुशी में उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी उनके साथ दिखीं। दोनों ने मैच के बाद दिल छूने वाला संदेश सोशल मीडिया पर साझा किया।

विराट ने बताया गौरव का पलः इस ऐतिहासिक जीत के बाद कप्तान कोहली की खुशी का ठिकाना नहीं था और मैदान में उन्हें टीम के साथ सेलिब्रेट करते भी देखा गया। वहीं मैच के बाद कोहली ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे गर्व है कि मैं इस टीम का हिस्सा हूं, ये मेरे लिए खास क्षण है। ये एक टीम नहीं है बल्कि एक परिवार है, जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। विराट का ये संदेश सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है।

So proud to be a part of this team, great feeling! This is not just a team this is a family. Onwards and upwards from here on @BCCI pic.twitter.com/K0PKG8g3uK

