Hima Das donates half of salary to Assam flood relief: भारत की स्टार महिला धावक हिमा दास ने अपने गृह राज्य असम में राहत प्रयासों में मदद करने के लिए अपने मासिक वेतन का आधा हिस्सा दान कर दिया है। असम में बाढ़ के चलते करीब 52 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। स्टार स्प्रींटर ने असम को बचाने के लिए लोगों से मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान देने की अपील की है। हिमा द्वारा दिया गया दान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से प्राप्त वेतन का हिस्सा है, हिमा वहां एचआर अधिकारी है।

हिमा ने बड़े कॉरपोरेट घरानों और लोगों से अपील की है कि वे भी दान दें और उनके प्रदेश को बचाएं। हिमा ने ट्वीट किया, “हमारे प्रदेश असम में बाढ़ से स्थिति काफी खराब है। 33 में से 30 जिले इससे प्रभावित हैं। इसलिए मैं बड़े कॉरपोरेट घरानों और लोगों से यह अपील करना चाहती हूं कि वह हमारे राज्य की इस मुश्किल स्थिति में मदद करें।”

I have contributed my bit and requesting others also to please help people of Assam. #AssamFloods https://t.co/y7ml1EMGzG

असम में बाढ़ और लैंडस्लाइड से तकरीबन 33 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 46 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन के एक अधिकारी के मुताबिक 33 में से 31 जिलों में जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। लगातार बिगड़ते जा रहे हालातों से करीब 4,175 गांव के 46,28 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में हर साल बाढ़ से स्थिति बिगड़ती है लेकिन इस बार हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं।

Flood situation in our state Assam is very critical, 30 out of 33 districts are currently affected. So i would like to request big corporates and individuals to kindly come forward and help our state in this difficult situation. pic.twitter.com/cbVZv7b4IP

— Hima MON JAI (@HimaDas8) July 16, 2019