साउथ अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश ने साल 2026 में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। उन्होंने 45 विकेट लिए हैं। पाकिस्तान के शादाब खान दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 43 विकेट लिए हैं। पाकिस्तान के ही मोहम्मद अली तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 43 विकेट लिए हैं। साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा 42 विकेट लेकर चौथे नंबर पर हैं।

अफगानिस्तान के राशिद खान पांचवें नंबर पर हैं। टी20 में 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में एक भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अन्य देश के खिलाड़ी दुनियाभर की लीगों में खेलते हैं। भारतीय खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अलावा केवल आईपीएल में खेलते हैं।

T20 2026 · सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज
विकेट किंग्स 2026
सर्वाधिक विकेट लेने वाले शीर्ष 10 गेंदबाज
सर्वाधिक विकेट
45
सर्वश्रेष्ठ BBI
4/26
सर्वश्रेष्ठ Econ
7.07
कुल गेंदबाज
10
1
सी बॉश
MI NY/MICT/SA · 26 मैच
45
2
शादाब खान
ABT/IU/LAN/PAK/ST · 31 मैच
43
3
मोहम्मद अली
HHK/NOT/SKT · 25 मैच
43
4
के रबाडा
GT/MICT/SA · 33 मैच
42
5
राशिद खान
AFG/GT/MICT · 29 मैच
38
6
जे ओ होल्डर
ADKR/GT/LAKR/WI · 30 मैच
38
7
जे सी आर्चर
ENG/RR · 26 मैच
38
8
सुफ़यान मोकिम
DER/PZ/RAR/SHA/SKT · 23 मैच
37
9
एम यान्सेन
PBKS/SA/SEC/WSF · 34 मैच
36
10
उस्मान तारिक
DV/PAK/PESH/QG/WAR · 29 मैच
35
खिलाड़ी मैच ओवर विकेट BBI औसत Econ SR 4-फर
C BoschMI NY/MICT/SA 2691.0 45 4/26 16.62 8.21 12.133
Shadab KhanABT/IU/LAN/PAK/ST 31100.3 43 3/10 17.53 7.50 14.020
Mohammad AliHHK/NOT/SKT 2592.2 43 3/20 17.46 8.13 12.880
K RabadaGT/MICT/SA 33123.2 42 3/25 26.80 9.12 17.610
Rashid KhanAFG/GT/MICT 29103.5 38 4/33 21.42 7.83 16.391
JO HolderADKR/GT/LAKR/WI 30101.3 38 4/24 21.73 8.13 16.022
JC ArcherENG/RR 2697.0 38 3/17 23.92 9.37 15.310
Sufyan MoqimDER/PZ/RAR/SHA/SKT 2390.0 37 4/32 18.40 7.56 14.591
M JansenPBKS/SA/SEC/WSF 34123.1 36 4/22 32.08 9.37 20.522
Usman TariqDV/PAK/PESH/QG/WAR 29104.1 35 4/16 21.05 7.07 17.851
सभी T20 फॉर्मेट · 2026 सीजन · Span: 2026–2026
स्रोत: ESPN Cricinfo · T20 2026 आधिकारिक आंकड़े
Jansatta InfoGenIE

जेसन होल्डर छठे नंबर पर

सूची में छठे नंबर पर वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर हैं। सातवें पर जोफ्रा आर्चर हैं। पाकिस्तान के सुफियान मुकिम आठवें नंबर पर हैं। साउथ अफ्रीका के मार्को यानसेन 9वें और पाकिस्तान के उस्मान तारिक 10वें नंबर पर हैं। यानसेन ने 36 और तारिक ने 35 विकेट लिए हैं।

52 साल में 45 भारतीय लगा चुके हैं 333 सेंचुरी

भारत ने पहला वनडे मैच साल 1974 में खेला था और इसके 9 साल के बाद यानी साल 1983 में भारत की तरफ से पहला शतक आया। इस फॉर्मेट में भारत की ओर से शतक लगाने का कमाल कपिल देव ने किया था। भारत की तरफ से वनडे क्रिकेट में अब तक कुल 333 शतक लगाए जा चुके हैं। पूरी खबर पढ़ें