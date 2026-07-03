साउथ अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश ने साल 2026 में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। उन्होंने 45 विकेट लिए हैं। पाकिस्तान के शादाब खान दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 43 विकेट लिए हैं। पाकिस्तान के ही मोहम्मद अली तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 43 विकेट लिए हैं। साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा 42 विकेट लेकर चौथे नंबर पर हैं।
अफगानिस्तान के राशिद खान पांचवें नंबर पर हैं। टी20 में 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में एक भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अन्य देश के खिलाड़ी दुनियाभर की लीगों में खेलते हैं। भारतीय खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अलावा केवल आईपीएल में खेलते हैं।
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|विकेट
|BBI
|औसत
|Econ
|SR
|4-फर
|C BoschMI NY/MICT/SA
|26
|91.0
|45
|4/26
|16.62
|8.21
|12.13
|3
|Shadab KhanABT/IU/LAN/PAK/ST
|31
|100.3
|43
|3/10
|17.53
|7.50
|14.02
|0
|Mohammad AliHHK/NOT/SKT
|25
|92.2
|43
|3/20
|17.46
|8.13
|12.88
|0
|K RabadaGT/MICT/SA
|33
|123.2
|42
|3/25
|26.80
|9.12
|17.61
|0
|Rashid KhanAFG/GT/MICT
|29
|103.5
|38
|4/33
|21.42
|7.83
|16.39
|1
|JO HolderADKR/GT/LAKR/WI
|30
|101.3
|38
|4/24
|21.73
|8.13
|16.02
|2
|JC ArcherENG/RR
|26
|97.0
|38
|3/17
|23.92
|9.37
|15.31
|0
|Sufyan MoqimDER/PZ/RAR/SHA/SKT
|23
|90.0
|37
|4/32
|18.40
|7.56
|14.59
|1
|M JansenPBKS/SA/SEC/WSF
|34
|123.1
|36
|4/22
|32.08
|9.37
|20.52
|2
|Usman TariqDV/PAK/PESH/QG/WAR
|29
|104.1
|35
|4/16
|21.05
|7.07
|17.85
|1
जेसन होल्डर छठे नंबर पर
सूची में छठे नंबर पर वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर हैं। सातवें पर जोफ्रा आर्चर हैं। पाकिस्तान के सुफियान मुकिम आठवें नंबर पर हैं। साउथ अफ्रीका के मार्को यानसेन 9वें और पाकिस्तान के उस्मान तारिक 10वें नंबर पर हैं। यानसेन ने 36 और तारिक ने 35 विकेट लिए हैं।
52 साल में 45 भारतीय लगा चुके हैं 333 सेंचुरी
भारत ने पहला वनडे मैच साल 1974 में खेला था और इसके 9 साल के बाद यानी साल 1983 में भारत की तरफ से पहला शतक आया। इस फॉर्मेट में भारत की ओर से शतक लगाने का कमाल कपिल देव ने किया था। भारत की तरफ से वनडे क्रिकेट में अब तक कुल 333 शतक लगाए जा चुके हैं। पूरी खबर पढ़ें।