साउथ अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश ने साल 2026 में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। उन्होंने 45 विकेट लिए हैं। पाकिस्तान के शादाब खान दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 43 विकेट लिए हैं। पाकिस्तान के ही मोहम्मद अली तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 43 विकेट लिए हैं। साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा 42 विकेट लेकर चौथे नंबर पर हैं।

अफगानिस्तान के राशिद खान पांचवें नंबर पर हैं। टी20 में 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में एक भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अन्य देश के खिलाड़ी दुनियाभर की लीगों में खेलते हैं। भारतीय खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अलावा केवल आईपीएल में खेलते हैं।

T20 2026 · सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज विकेट किंग्स 2026 सर्वाधिक विकेट लेने वाले शीर्ष 10 गेंदबाज सर्वाधिक विकेट 45 सर्वश्रेष्ठ BBI 4/26 सर्वश्रेष्ठ Econ 7.07 कुल गेंदबाज 10 विकेट चार्ट विस्तृत आंकड़े सभी शीर्ष 5 निचले 5 1 सी बॉश 45 2 शादाब खान 43 3 मोहम्मद अली 43 4 के रबाडा 42 5 राशिद खान 38 6 जे ओ होल्डर 38 7 जे सी आर्चर 38 8 सुफ़यान मोकिम 37 9 एम यान्सेन 36 10 उस्मान तारिक 35 खिलाड़ी मैच ओवर विकेट BBI औसत Econ SR 4-फर C Bosch MI NY/MICT/SA 26 91.0 45 4/26 16.62 8.21 12.13 3 Shadab Khan ABT/IU/LAN/PAK/ST 31 100.3 43 3/10 17.53 7.50 14.02 0 Mohammad Ali HHK/NOT/SKT 25 92.2 43 3/20 17.46 8.13 12.88 0 K Rabada GT/MICT/SA 33 123.2 42 3/25 26.80 9.12 17.61 0 Rashid Khan AFG/GT/MICT 29 103.5 38 4/33 21.42 7.83 16.39 1 JO Holder ADKR/GT/LAKR/WI 30 101.3 38 4/24 21.73 8.13 16.02 2 JC Archer ENG/RR 26 97.0 38 3/17 23.92 9.37 15.31 0 Sufyan Moqim DER/PZ/RAR/SHA/SKT 23 90.0 37 4/32 18.40 7.56 14.59 1 M Jansen PBKS/SA/SEC/WSF 34 123.1 36 4/22 32.08 9.37 20.52 2 Usman Tariq DV/PAK/PESH/QG/WAR 29 104.1 35 4/16 21.05 7.07 17.85 1 स्रोत: ESPN Cricinfo · T20 2026 आधिकारिक आंकड़े Jansatta InfoGenIE

जेसन होल्डर छठे नंबर पर

सूची में छठे नंबर पर वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर हैं। सातवें पर जोफ्रा आर्चर हैं। पाकिस्तान के सुफियान मुकिम आठवें नंबर पर हैं। साउथ अफ्रीका के मार्को यानसेन 9वें और पाकिस्तान के उस्मान तारिक 10वें नंबर पर हैं। यानसेन ने 36 और तारिक ने 35 विकेट लिए हैं।

52 साल में 45 भारतीय लगा चुके हैं 333 सेंचुरी

भारत ने पहला वनडे मैच साल 1974 में खेला था और इसके 9 साल के बाद यानी साल 1983 में भारत की तरफ से पहला शतक आया। इस फॉर्मेट में भारत की ओर से शतक लगाने का कमाल कपिल देव ने किया था। भारत की तरफ से वनडे क्रिकेट में अब तक कुल 333 शतक लगाए जा चुके हैं। पूरी खबर पढ़ें।