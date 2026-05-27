Highest Score In IPL Playoffs: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के क्वालिफायर 1 में 26 मई की रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने धर्मशाला में गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट पर 254 रन का स्कोर खड़ा किया। यह आईपीएल के इतिहास में प्लेऑफ (या नॉकआउट) मैच में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है।
इससे पहले का सबसे बड़ा स्कोर ठीक तीन साल पहले गुजरात टाइटंस ने ही बनाया था। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2023 में क्वालिफायर 2 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ तीन विकेट पर 233 रन बनाए थे। आईपीएल प्लेऑफ में अब तक तीन टीमों ने तीन बार 200 या उससे ज्यादा रन का स्कोर बनाया है। ये टीमें चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस हैं।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स दो-दो बार ऐसी उपलब्धि अपने नाम करने वाली टीमें हैं। सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल प्लेऑफ में अब तक एक-एक बार ही 200 या उससे ज्यादा रन का आंकड़ा छू पाईं हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल प्लेऑफ में एक बार भी 200 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाईं हैं।
IPL Playoffs के शीर्ष-15 उच्चतम टीम कुल स्कोर
|टीमें
|स्कोर
|विपक्षी टीम
|तारीख
|मैदान/शहर
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|254/5
|गुजरात टाइटंस
|26 मई 2026
|हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला
|गुजरात टाइटंस
|233/3
|मुंबई इंडियंस
|26 मई 2023
|नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
|मुंबई इंडियंस
|228/5
|गुजरात टाइटंस
|30 मई 2025
|महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़
|पंजाब किंग्स
|226/6
|चेन्नई सुपर किंग्स
|30 मई 2014
|वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
|चेन्नई सुपर किंग्स
|222/5
|दिल्ली डेयरडेविल्स
(अब दिल्ली कैपिटल्स)
|25 मई 2012
|एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
|गुजरात टाइटंस
|214/4
|चेन्नई सुपर किंग्स
|28 मई 2023
|नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
|सनराइजर्स हैदराबाद
|208/7
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|29 मई 2016
|एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु
|गुजरात टाइटंस
|208/6
|मुंबई इंडियंस
|30 मई 2025
|न्यू चंडीगढ़
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|207/4
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|25 मई 2022
|ईडन गार्डन, कोलकाता
|पंजाब किंग्स
|207/5
|मुंबई इंडियंस
|01 जून 2025
|नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
|चेन्नई सुपर किंग्स
|205/5
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|28 मई 2011
|एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
|मुंबई इंडियंस
|203/6
|पंजाब किंग्स
|01 जून 2025
|नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
|चेन्नई सुपर किंग्स
|202/7
|किंग्स XI पंजाब
(अब पंजाब किंग्स)
|30 मई 2014
|वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
|मुंबई इंडियंस
|202/5
|चेन्नई सुपर किंग्स
|24 मई 2015
|ईडन गार्डन, कोलकाता
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|200/7
|किंग्स XI पंजाब
(अब पंजाब किंग्स)
|01 जून 2014
|एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु
RCB का 254/5 स्कोर T20 क्रिकेट के किसी प्लेऑफ या नॉकआउट मैच में किसी टीम द्वारा 250 या उससे ज्यादा रन बनाने का पांचवां मौका है। इनमें से चार मौके पिछले छह महीनों में भारत में ही आए हैं। IPL में RCB ने 4 बार 250 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं, जो किसी भी टीम द्वारा बनाया गया दूसरा उच्चतम स्कोर है।
इस मामले में सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ही उससे आगे है। सनराइजर्स हैदराबाद ने यह कारनामा छह बार किया है। दूसरी ओर, गुजरात टाइटंस ने पहली बार किसी एक पारी में 250 से ज्यादा रन दिए हैं। इससे पहले उसने दस दिन पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ सबसे ज्यादा 247 रन (2 विकेट के नुकसान पर) दिए थे।
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