हॉकी इंडिया के सचिव भोला नाथ सिंह पर पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान असुंता लाकड़ा की ओर से लगाए गए उत्पीड़न और धमकी के आरोपों की अब स्वतंत्र जांच होगी। भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने खेल मंत्रालय के निर्देश पर चार सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है।

हाईकोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस दीपा शर्मा की अध्यक्षता वाली यह समिति लकड़ा के आरोपों की जांच करेगी। हॉकी इंडिया को निर्देश दिया गया है कि वह समिति के मानदेय, यात्रा, आवास और अन्य खर्चों से संबंधित सभी जरूरी भुगतान करे।

आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा ने हॉकी इंडिया को लिखे पत्र में कहा, ‘‘हॉकी इंडिया से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वह समिति को पूरा सहयोग दे और यह सुनिश्चित करे कि समिति को सभी जरूरी दस्तावेज, जानकारी और अन्य आवश्यक मदद समय पर उपलब्ध कराई जाए…।’’

जांच समिति में जस्टिस दीपा शर्मा के अलाावा पूर्व ट्रैक-एंड-फील्ड एथलीट वंदना राव, महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान ममता खरब और वकील सितवत नबी सदस्य के तौर पर शामिल हैं।

असुंता लाकड़ा हॉकी इंडिया के कार्यकारी बोर्ड की सदस्य भी हैं। असुंता लाकड़ा ने भोला नाथ सिंह पर धमकी देने और परेशान करने का आरोप लगाया था। यह आरोप तब लगाया गया जब उन्होंने झारखंड में स्थानीय कोच सुधीर गोला द्वारा लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न का विरोध किया था।

हॉकी इंडिया और असुंता लाकड़ा के बीच विवाद तब और गंभीर हो गया जब हॉकी इंडिया की एथिक्स कमिटी ने पूर्व कप्तान को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ जांच शुरू की। असुंता लाकड़ा पर झारखंड की ही युवा खिलाड़ी अलबेला रानी टोप्पो को धमकाने का आरोप था।

अलबेला रानी टोप्पो ने आरोप लगाया था कि असुंता लाकड़ा ने उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश की और बिना किसी खास वजह के उनका करियर खत्म करने की धमकी भी दी। इसके जवाब में असुंता लाकड़ा ने हॉकी इंडिया के कदम को ‘लगातार डराने-धमकाने और बदले की कार्रवाई’ बताया।

असुंता लाकड़ा ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से इस मामले में दखल देने और उनके खिलाफ एथिक्स कमिटी की जांच रोकने की अपील की। यह तब हुआ जब खेल मंत्रालय ने आईओए से यौन उत्पीड़न के असुंता लाकड़ा के आरोपों की जांच के लिए एक स्वतंत्र पैनल बनाने को कहा था।

विश्व कप से पहले नारंगी जर्सी को लेकर हुए विवाद के बाद भारतीय हॉकी टीम की पारंपरिक नीली जर्सी की वापसी हो गई है। एशियन गेम्स 2026 में पुरुष और महिला टीमें नीली जर्सी में खेलेंगी। हॉकी इंडिया अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने बताया कि टीम किट के लिए नीला रंग पहली पसंद है, जबकि नारंगी दूसरी पसंद रखा गया है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)