टेस्ट क्रिकेट 147 वर्षों के इतिहास में 48 गेंदबाजों ने हैट्रिक ली हैं। 1878 में पहली बार किसी गेंदबाज ने हैट्रिक ली थी। ऑस्ट्रेलिया के फ्रेडरिक स्पोफोर्थ ने इंग्लैंड को यह उपलब्धि हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया के थॉम्स मैथ्यूज ने एक ही मैच में 2 हैट्रिक लिए हैं। उन्होंने 1912 में मैनचेस्टर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह कमाल किया था।

पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज वसीम अकरम और इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड के नाम एक सीरीज में 2 हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड है। भारत के तीन गेंदबाजों हरभजन सिंह, इरफान पठान और जसप्रीत बुमराह ने हैट्रिक लिए हैं। इरफान पठान ने मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक ली थी। पाकिस्तान के खिलाफ 2006 में ऐसा किया था।

टेस्ट क्रिकेट में हैट-ट्रिक — 147 साल का इतिहास
1878 से 2025 तक
48
कुल हैट-ट्रिक
टेस्ट इतिहास में
147
साल का सफर
1878 से 2025
3
भारतीय
गेंदबाज
पहली हैट-ट्रिक
FR Spofforth — मेलबर्न, 1878-79
टेस्ट क्रिकेट की पहली हैट-ट्रिक ऑस्ट्रेलिया के FR Spofforth ने इंग्लैंड के खिलाफ मेलबर्न में ली थी। उन्होंने VPFA Royle, FA Mackinnon और T Emmett को आउट किया था। यह 1878-79 की बात है — आज से 147 साल पहले।
अनोखा रिकॉर्ड
TJ Matthews — एक ही मैच में दो हैट-ट्रिक (1912)
ऑस्ट्रेलिया के TJ Matthews ने 1912 में मैनचेस्टर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक ही टेस्ट मैच में दोनों पारियों में हैट-ट्रिक ली — टेस्ट इतिहास में यह अनोखा और अब तक अटूट रिकॉर्ड है।
एक ही सीरीज में दो हैट-ट्रिक
वसीम अकरम — पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, 1998-99
वसीम अकरम ने 1998-99 में श्रीलंका के खिलाफ एक ही सीरीज में दो टेस्ट मैचों में हैट-ट्रिक ली — लाहौर और ढाका में। SCJ Broad एकमात्र अन्य गेंदबाज हैं जिन्होंने दो अलग टेस्ट में हैट-ट्रिक ली है।
भारतीय गेंदबाज
हरभजन, इरफान पठान और जसप्रीत बुमराह
टेस्ट में हैट-ट्रिक लेने वाले तीन भारतीय गेंदबाज हैं — हरभजन सिंह (कोलकाता, 2001, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ), इरफान पठान (कराची, 2006, पाकिस्तान के खिलाफ) और जसप्रीत बुमराह (किंग्सटन, 2019, वेस्टइंडीज के खिलाफ)।
गेंदबाज मैच मैदान वर्ष
FR SpofforthAus v Engमेलबर्न1878-79
W BatesEng v Ausमेलबर्न1882-83
J BriggsEng v Ausसिडनी1891-92
GA LohmannEng v RSAपोर्ट एलिजाबेथ1895-96
JT HearneEng v Ausलीड्स1899
H TrumbleAus v Engमेलबर्न1901-02
H TrumbleAus v Engमेलबर्न1903-04
TJ Matthews (2)Aus v RSAमैनचेस्टर1912
MJC AllomEng v NZक्राइस्टचर्च1929-30
TWJ GoddardEng v RSAजोहानेसबर्ग1938-39
PJ LoaderEng v WIलीड्स1957
LF KlineAus v RSAकेप टाउन1957-58
WW HallWI v Pakलाहौर1958-59
GM GriffinRSA v EngLord’s1960
LR GibbsWI v Ausएडिलेड1960-61
PJ PetherickNZ v Pakलाहौर1976-77
CA WalshWI v Ausब्रिस्बेन1988-89
MG HughesAus v WIपर्थ1988-89
DW FlemingAus v Pakरावलपिंडी1994-95
SK WarneAus v Engमेलबर्न1994-95
DG CorkEng v WIमैनचेस्टर1995
D GoughEng v Ausसिडनी1998-99
Wasim AkramPak v SLलाहौर1998-99
Wasim AkramPak v SLढाका1998-99
DNT ZoysaSL v Zimहरारे1999-2000
Abdul RazzaqPak v SLगाले1999-2000
GD McGrathAus v WIपर्थ2000-01
Harbhajan SinghInd v Ausकोलकाता2000-01
Mohammad SamiPak v SLलाहौर2001-02
JJC LawsonWI v Ausब्रिजटाउन2002-03
Alok KapaliBan v Pakपेशावर2003
AM BlignautZim v Banहरारे2003-04
MJ HoggardEng v WIबारबाडोस2003-04
JEC FranklinNZ v Banढाका2004-05
IK PathanInd v Pakकराची2005-06
RJ SidebottomEng v NZहैमिल्टन2007-08
PM SiddleAus v Engब्रिस्बेन2010-11
SCJ BroadEng v Indनॉटिंघम2011
Sohag GaziBan v NZचट्टग्राम2013-14
SCJ BroadEng v SLलीड्स2014
HMRKB HerathSL v Ausगाले2016
MM AliEng v RSAThe Oval2017
JJ BumrahInd v WIकिंग्सटन2019
Naseem ShahPak v Banरावलपिंडी2020
KA MaharajRSA v WIGros Islet2021
Gus AtkinsonEng v NZवेलिंगटन2024-25
Noman AliPak v WIमुल्तान2025
Scott BolandAus v WIकिंग्सटन2025
हरे रंग = एक ही मैच/सीरीज में दो हैट-ट्रिक | पीले रंग = भारतीय गेंदबाज
देश के अनुसार टेस्ट हैट-ट्रिक
इंग्लैंड 10
ऑस्ट्रेलिया 9
पाकिस्तान 7
वेस्टइंडीज 4
श्रीलंका 4
भारत 3
न्यूजीलैंड 3
दक्षिण अफ्रीका 2
बांग्लादेश / जिम्बाब्वे 2-2
सर्वाधिक हैट-ट्रिक
इंग्लैंड सबसे आगे — 10 हैट-ट्रिक
इंग्लैंड के गेंदबाजों ने टेस्ट में सर्वाधिक 10 हैट-ट्रिक ली हैं। ऑस्ट्रेलिया 9 के साथ दूसरे स्थान पर है। पाकिस्तान 7 हैट-ट्रिक के साथ तीसरे स्थान पर है — जिनमें वसीम अकरम की 2 हैट-ट्रिक शामिल हैं।
भारत का रिकॉर्ड
हरभजन, पठान, बुमराह — तीनों अलग-अलग दशकों में
भारत के तीनों हैट-ट्रिक अलग-अलग दशकों में आए। हरभजन सिंह ने 2001 में, इरफान पठान ने 2006 में और जसप्रीत बुमराह ने 2019 में हैट-ट्रिक ली। तीनों उपमहाद्वीप के बाहर या घर के मैदान पर अलग-अलग विरोधियों के खिलाफ।
स्रोत: ESPN Cricinfo | टेस्ट क्रिकेट इतिहास Jansatta InfoGenIE

इंग्लैंड के सबसे ज्यादा गेंदबाजों ने ली है हैट्रिक

इंग्लैंड के सबसे ज्यादा 10 गेंदबाजों ने हैट्रिक ली है। ऑस्ट्रेलिया के 9, पाकिस्तान के 7,वेस्टइंडीज और श्रीलंका के 4-4 गेंदबाजों ने हैट्रिक ली है। भारत-न्यूजीलैंड के 3-3, दक्षिण अफ्रीका,बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के 2-2 गेंदबाजों ने हैट्रिक ली है।

इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज

इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक लेना किसी भी गेंदबाज के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। भारत के लिए अब तक कुछ चुनिंदा गेंदबाजों ने टेस्ट, वनडे और टी20 क्रिकेट में यह रिकॉर्ड बनाया है। जानिए सभी भारतीय गेंदबाजों की पूरी हैट्रिक लिस्ट। पूरी खबर पढ़ें