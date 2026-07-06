टेस्ट क्रिकेट 147 वर्षों के इतिहास में 48 गेंदबाजों ने हैट्रिक ली हैं। 1878 में पहली बार किसी गेंदबाज ने हैट्रिक ली थी। ऑस्ट्रेलिया के फ्रेडरिक स्पोफोर्थ ने इंग्लैंड को यह उपलब्धि हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया के थॉम्स मैथ्यूज ने एक ही मैच में 2 हैट्रिक लिए हैं। उन्होंने 1912 में मैनचेस्टर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह कमाल किया था।

पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज वसीम अकरम और इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड के नाम एक सीरीज में 2 हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड है। भारत के तीन गेंदबाजों हरभजन सिंह, इरफान पठान और जसप्रीत बुमराह ने हैट्रिक लिए हैं। इरफान पठान ने मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक ली थी। पाकिस्तान के खिलाफ 2006 में ऐसा किया था।

टेस्ट क्रिकेट में हैट-ट्रिक — 147 साल का इतिहास 1878 से 2025 तक Rरिकॉर्ड झलक Sपूरी सूची Dदेश विश्लेषण 48 कुल हैट-ट्रिक

टेस्ट इतिहास में 147 साल का सफर

1878 से 2025 3 भारतीय

गेंदबाज पहली हैट-ट्रिक FR Spofforth — मेलबर्न, 1878-79 टेस्ट क्रिकेट की पहली हैट-ट्रिक ऑस्ट्रेलिया के FR Spofforth ने इंग्लैंड के खिलाफ मेलबर्न में ली थी। उन्होंने VPFA Royle, FA Mackinnon और T Emmett को आउट किया था। यह 1878-79 की बात है — आज से 147 साल पहले। अनोखा रिकॉर्ड TJ Matthews — एक ही मैच में दो हैट-ट्रिक (1912) ऑस्ट्रेलिया के TJ Matthews ने 1912 में मैनचेस्टर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक ही टेस्ट मैच में दोनों पारियों में हैट-ट्रिक ली — टेस्ट इतिहास में यह अनोखा और अब तक अटूट रिकॉर्ड है। एक ही सीरीज में दो हैट-ट्रिक वसीम अकरम — पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, 1998-99 वसीम अकरम ने 1998-99 में श्रीलंका के खिलाफ एक ही सीरीज में दो टेस्ट मैचों में हैट-ट्रिक ली — लाहौर और ढाका में। SCJ Broad एकमात्र अन्य गेंदबाज हैं जिन्होंने दो अलग टेस्ट में हैट-ट्रिक ली है। भारतीय गेंदबाज हरभजन, इरफान पठान और जसप्रीत बुमराह टेस्ट में हैट-ट्रिक लेने वाले तीन भारतीय गेंदबाज हैं — हरभजन सिंह (कोलकाता, 2001, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ), इरफान पठान (कराची, 2006, पाकिस्तान के खिलाफ) और जसप्रीत बुमराह (किंग्सटन, 2019, वेस्टइंडीज के खिलाफ)। गेंदबाज मैच मैदान वर्ष FR Spofforth Aus v Eng मेलबर्न 1878-79 W Bates Eng v Aus मेलबर्न 1882-83 J Briggs Eng v Aus सिडनी 1891-92 GA Lohmann Eng v RSA पोर्ट एलिजाबेथ 1895-96 JT Hearne Eng v Aus लीड्स 1899 H Trumble Aus v Eng मेलबर्न 1901-02 H Trumble Aus v Eng मेलबर्न 1903-04 TJ Matthews (2) Aus v RSA मैनचेस्टर 1912 MJC Allom Eng v NZ क्राइस्टचर्च 1929-30 TWJ Goddard Eng v RSA जोहानेसबर्ग 1938-39 PJ Loader Eng v WI लीड्स 1957 LF Kline Aus v RSA केप टाउन 1957-58 WW Hall WI v Pak लाहौर 1958-59 GM Griffin RSA v Eng Lord’s 1960 LR Gibbs WI v Aus एडिलेड 1960-61 PJ Petherick NZ v Pak लाहौर 1976-77 CA Walsh WI v Aus ब्रिस्बेन 1988-89 MG Hughes Aus v WI पर्थ 1988-89 DW Fleming Aus v Pak रावलपिंडी 1994-95 SK Warne Aus v Eng मेलबर्न 1994-95 DG Cork Eng v WI मैनचेस्टर 1995 D Gough Eng v Aus सिडनी 1998-99 Wasim Akram Pak v SL लाहौर 1998-99 Wasim Akram Pak v SL ढाका 1998-99 DNT Zoysa SL v Zim हरारे 1999-2000 Abdul Razzaq Pak v SL गाले 1999-2000 GD McGrath Aus v WI पर्थ 2000-01 Harbhajan Singh Ind v Aus कोलकाता 2000-01 Mohammad Sami Pak v SL लाहौर 2001-02 JJC Lawson WI v Aus ब्रिजटाउन 2002-03 Alok Kapali Ban v Pak पेशावर 2003 AM Blignaut Zim v Ban हरारे 2003-04 MJ Hoggard Eng v WI बारबाडोस 2003-04 JEC Franklin NZ v Ban ढाका 2004-05 IK Pathan Ind v Pak कराची 2005-06 RJ Sidebottom Eng v NZ हैमिल्टन 2007-08 PM Siddle Aus v Eng ब्रिस्बेन 2010-11 SCJ Broad Eng v Ind नॉटिंघम 2011 Sohag Gazi Ban v NZ चट्टग्राम 2013-14 SCJ Broad Eng v SL लीड्स 2014 HMRKB Herath SL v Aus गाले 2016 MM Ali Eng v RSA The Oval 2017 JJ Bumrah Ind v WI किंग्सटन 2019 Naseem Shah Pak v Ban रावलपिंडी 2020 KA Maharaj RSA v WI Gros Islet 2021 Gus Atkinson Eng v NZ वेलिंगटन 2024-25 Noman Ali Pak v WI मुल्तान 2025 Scott Boland Aus v WI किंग्सटन 2025 हरे रंग = एक ही मैच/सीरीज में दो हैट-ट्रिक | पीले रंग = भारतीय गेंदबाज देश के अनुसार टेस्ट हैट-ट्रिक सर्वाधिक हैट-ट्रिक इंग्लैंड सबसे आगे — 10 हैट-ट्रिक इंग्लैंड के गेंदबाजों ने टेस्ट में सर्वाधिक 10 हैट-ट्रिक ली हैं। ऑस्ट्रेलिया 9 के साथ दूसरे स्थान पर है। पाकिस्तान 7 हैट-ट्रिक के साथ तीसरे स्थान पर है — जिनमें वसीम अकरम की 2 हैट-ट्रिक शामिल हैं। भारत का रिकॉर्ड हरभजन, पठान, बुमराह — तीनों अलग-अलग दशकों में भारत के तीनों हैट-ट्रिक अलग-अलग दशकों में आए। हरभजन सिंह ने 2001 में, इरफान पठान ने 2006 में और जसप्रीत बुमराह ने 2019 में हैट-ट्रिक ली। तीनों उपमहाद्वीप के बाहर या घर के मैदान पर अलग-अलग विरोधियों के खिलाफ।

इंग्लैंड के सबसे ज्यादा गेंदबाजों ने ली है हैट्रिक

इंग्लैंड के सबसे ज्यादा 10 गेंदबाजों ने हैट्रिक ली है। ऑस्ट्रेलिया के 9, पाकिस्तान के 7,वेस्टइंडीज और श्रीलंका के 4-4 गेंदबाजों ने हैट्रिक ली है। भारत-न्यूजीलैंड के 3-3, दक्षिण अफ्रीका,बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के 2-2 गेंदबाजों ने हैट्रिक ली है।

इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज

इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक लेना किसी भी गेंदबाज के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। भारत के लिए अब तक कुछ चुनिंदा गेंदबाजों ने टेस्ट, वनडे और टी20 क्रिकेट में यह रिकॉर्ड बनाया है। जानिए सभी भारतीय गेंदबाजों की पूरी हैट्रिक लिस्ट। पूरी खबर पढ़ें।