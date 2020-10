View this post on Instagram

यूपी के हाथरस में दुष्कर्म के बाद हुई देश की जाबांज बेटी की मौत से मन बेहद विचलित है। मेरी पूरी सहानुभूति पीड़ित परिवार के साथ है। उनके हक की आवाज को मैं भी अपना साथ देती हूं। सरकार पीड़ित परिजनों की हर संभव मदद करे और पुलिस दुराचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, ये मेरी मांग है।