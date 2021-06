Hate Story 4 एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने भले ही ज्यादा फिल्में नहीं की हैं, लेकिन फिल्मी गलियारों में वह काफी पॉपुलर हैं। सोशल मीडिया पर तो उनके फॉलोवर्स की संख्या 3 करोड़ 81 लाख से ज्यादा है। ट्विटर पर भी उनके 7 लाख के करीब फॉलोवर्स हैं। वह खुद भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपने डांस और एक्टिविटीज के वीडियो और तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) अपनी आगामी एक्शन फिल्म के चलते इन दिनों किक बॉक्सिंग और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग ले रही हैं। उन्होंने 19 जून 2021 को फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह (Milkha Singh) को भी अनोखे अंदाज में शृद्धांजलि दी। उर्वशी रौतेला ने स्व. मिल्खा सिंह को शृद्धांजलि देने के लिए इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अलग-अलग वीडियो पोस्ट किए हैं। इंस्टाग्राम पर पोस्ट में उर्वशी दोनों हाथ ऊपर करके कोर वॉक करती दिख रही हैं। उनके दोनों हाथों में 15 किलोग्राम की केटल बेल है।

वीडियो को देखने से लग रहा है कि वह किसी जिम या ऐसी जगह फिल्माया गया है, जो एरिया फिटनेस या ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैकग्राउंड में मिल्खा सिंह की बॉयोपिक भाग मिल्खा भाग का गाना ‘ज़िन्दा हैं तो प्याला पुरा भर ले… कंचा फूटे चूरा कांच कर ले, जिंदगी का ये घड़ा ले, एक सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर ले…।’ बज रहा है।

उर्वशी रौतेला ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘जिंदगी का ये घड़ा ले, एक सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर ले……। हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति। मिल्खा सिंह सर की अतुलनीय विरासत दुनिया भर के एथलीट्स को प्रेरित करती रहेगी।’

ट्विटर पर पोस्ट 4 सेकंड के वीडियो में उर्वशी रौतेला मिल्खा सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लेती दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो को भी उन्होंने ऊपर वाला कैप्शन ही दिया है। सोशल मीडिया पर इस अंदाज में शृद्धांजलि देने को लेकर फैंस उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं।

Zindagi ka yeh ghada re

Ek saans mein chadha re

Hichkiyon mein kya marna

Poora mar le …… A monumental loss for our nation. #MilkhaSingh ‘s sir incredible legacy will continue to inspire athletes all the over the world. RIP @JeevMilkhaSingh pic.twitter.com/snYUGUoI2A

— URVASHI RAUTELA (@UrvashiRautela) June 19, 2021